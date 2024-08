Sara Sorribes ya está en casa: "No me imaginaba ganar esta medalla, estoy asimilándolo"

La primera medallista olímpica valenciana en los Juegos de París ya está en casa. Y es que Sara Sorribes llegó este lunes a València a las 12:35, con la medalla en la maleta y una horas después de que aterrizaran también en Manises David Ferrer y Anabel Medina, de quien toma el relevo 16 años después de su plata en Pekín.

"Estoy muy feliz y contenta y feliz. Es algo muy bonito, ha sido una semana muy bonita para todos, hemos estado muy a gusto, hemos conseguido una medalla que nos hacía mucha ilusión y estamos muy felices". Y más aún teniendo en cuenta que era algo que veía muy lejos de conseguir. "Yo no me imaginaba ganar esta medalla, Cristina sí, pero yo no, la verdad".

Por suerte, ha podido comprobar lo que había hablado con Anabel, actual seleccionadora, en los días previos. "Anabel ya llevaba días diciéndome que la medalla pesaba mucho, que me picaría un poco por aquí por la nuca y que lo tenía que comprobar, así que por suerte, lo he podido comprobar y hemos hablado un ratito de esto".

Cambio de planes

De momento, asegura que "aún no sé dónde voy a poner la medalla, estoy pensando en ello", pero sí tiene claro que va a cambiar de planes para poder celebrar con calma este éxito. "Tenía torneo ahora pero creo que me lo voy a tomar un poquito más con calma. Me apetece disfrutarlo, celebrarlo con mi familia y amigos y voy a intentar hacerlo, tomarme unos días y disfrutarlo muchísimo".

Y es que Sorribes ha entrado en el selecto club de deportistas valencianos con medallas olímpicas. "Es algo muy bonito, a mí me hacía muchísima ilusión, todavía estoy asimilándolo y viendo cómo pasan las horas porque aún no me ha dado tiempo a pararme un poco y pensar en lo bonito que ha sido".

Futuro en dobles

Visto el gran rendimiento de Sara en el dobles con Cristina Bucsa, tras ganar también el Masters 1000 de Madrid, la valenciana espera poder tener continuidad en esta disciplina, aunque ni mucho menos se plantea darle prioridad respecto al circuito WTA individual. "Ojalá que con la selección esta pareja tenga futuro, todavía queda para eso y tenemos que ver cómo van las semanas para ver si podemos jugar más torneos. Creo que a mí el dobles me va bien por cómo me va el individual, creo que es la base de todo para mí, me sigo encontrando bien físicamente y voy a seguir intentándolo hacer bien y ojalá pueda igualar los resultados que también estoy consiguiendo en dobles".

De menos a más

Tras sufrir con su eliminación en individuales y en dobles mixto, Sara Sorribes pudo darle la vuelta a la situación y acabar a lo grande con medalla, algo que le hace valorar aún más el bronce logrado en París. "La primera ronda fue complicada y difícil pero poder terminar así de esta manera es algo espectacular porque ha sido una semana con cositas, por problemas en la mano no ha sido fácil y poder darle la vuelta a esta situación ha sido emocionante".