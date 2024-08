Cinco medallas con sello valenciano en París 2024

Los representantes de la Comunitat Valenciana en los Juegos Olímpicos de París que se clausuraban el pasado domingo 11 de agosto cerraban su participación en la gran cita deportiva del año con un balance de cinco medallas: dos oros, dos platas y un bronce. Los dos oros los conquistaban los integrantes de la selección masculina de fútbol Abel Ruiz y Christhian Mosquera que se proclamaban campeones olímpicos tras superar en la gran final a la anfitriona, Francia. También en deporte de equipo llegaban las dos medallas de plata de la mano de Vega Gimeno y Sandra Ygueravide en baloncesto 3x3. Las dos valencianas se proclamaban subcampeonas tras un brillante torneo y sólo cedieron el oro por tan sólo un punto de diferencia tras caer en la gran final frente a Alemania. En las canchas de tenis llegaba la otra gran alegría para el deporte valenciano: el bronce que se colgaba la castellonense Sara Sorribes en la modalidad de dobles con Cristina Bucsa como compañera.

Con estas cinco medallas, el deporte autonómico valenciano, que comparecía en París con una delegación compuesta por 30 deportistas, mejora las cuatro medallas logradas en la anterior cita, Tokio 2020 e iguala su mejor balance histórico, las cinco medallas conquistadas en Atlanta’96. Los deportistas valencianos han sumado además un total de siete diplomas olímpicos. Mención aparte merece la cuarta posición lograda por Quique Llopis. El atleta de Bellreguard se quedaba a sólo un puesto del podio en los 110 m.v. Otro diploma que quedará para la historia es el conquistado por el castellonense Pablo Herrera que lograba meterse en cuartos de final del torneo de voley-playa en sus sextos (y últimos) Juegos Olímpicos formando pareja con Adrián Gavira. El boxeador José Quiles también alcanzaba los cuartos pero se quedaba con el sabor amargo de no haber podido acceder a la lucha por las medallas tras un frustrante combate ante el uzbeko Khalokov. También llegó a soñar con las medallas el yudoca afincado en València y de origen georgiano Tristani Mosakhlishvili que no pudo superar el combate final por el bronce. Tampoco logró su objetivo de medalla el pistard castellonense Sebastián Mora que junto a Albert Torres, en el madison acababan octavos repitiendo así el diploma olímpico de Tokio. Leslie Romero, afincada en Mutxamel aunque nacida en Venezuela hacía historia al ser la primera representante española en la modalidad de escalada donde lograba diploma tras caer en cuartos. En los deportes de equipo Lola Riera tampoco podía acceder con las Redsticks a la lucha por las medallas y concluía en séptima posición.

La gimnasia rítmica era uno de los deportes en los que más expectativas tenía el deporte valenciano con cuatro representantes pero ni Alba Bautista y Polina Berezina en la competición individual ni Mireia Martínez y Patricia Pérez como integrantes del conjunto español estuvieron al nivel esperado y quedaron lejos de los puestos de honor. Tampoco pudieron brillar Néstor Abad y Laura Casabuena en la gimnasia artística. Abad no pudo cumplir su sueño de meterse en la Final individual.

Otra decepción llegaba en el atletismo donde Fátima Diame, que venía de conquistar el bronce en los Mundiales de Glasgow, falló en la calificación y no se metió en la final de longitud. En vóley-playa Liliana Fernández (en sus últimos Juegos) y Paula Soria quedaban apeadas en octavos y tampoco pudieron sumar diploma. En atletismo Jorge Ureña estuvo lejos de los mejores en decatlón y Thierry Ndikumwenayo no pudo dar la sorpresa ni en los 5000 ni en los 10000. Una de las grandes decepciones de los Juegos la protagonizaban las Guerreras con las valencianas Lara González y Paula Arcos que no lograban ganar ni un partido y caía en la primera fase. En ciclismo Juan Ayuso finalizaba 22º en la prueba en ruta y en triatlón, Roberto Sánchez Mantecón, 36º. En el agua tampoco pudo brillar a su nivel Ángela Martínez aunque rozó el diploma al quedar décima en los 10kms. de aguas abiertas. En judo Salva Cases caía en octavos de final mientras en tenis, Pedro Martínez Portero no superaba la primera ronda.