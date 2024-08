Bou releva a Ayuso en La Vuelta

El regreso de Euskaltel Euskadi a La Vuelta a España tras su ausencia el pasado año supone el retorno de Joan Bou a la ronda española, en la que será el único valenciano de esta edición, en la que el pelotón dejará de lado el este de la península ibérica, y con ello las carreteras de la Comunitat Valenciana, por las que no pasará ni un solo día, algo que no sucedía desde 2020. Con Joan Bou se mantiene la presencia de al menos un ciclista valenciano en La Vuelta por séptima edición consecutiva, pandemia incluida, ya que la de 2017 fue la última en la que no corrió nadie de la terreta.

Lo cierto es que los valencianos lo han tenido complicado para correr La Vuelta en los últimos años, a excepción de Juan Ayuso, enrolado en el poderoso UAE Team, que fue tercero en su debut en 2022, y repitió el pasado año. En 2024, pese a su abandono en el Tour por Covid, ha sido descartado para la ronda española por su equipo, que tendrá a Marc Soler como jefe de filas. El Movistar Team es el único equipo español UCI World Tour, por lo que una vez más la presencia valenciana llega a través de las invitaciones, una de ellas al Euskaltel-Euskadi, que será uno de los cuatro UCI Pro Team junto al Kern Pharma, Lotto Dstny e Israel Premier Tech, solo dos de ellos clasificados por ranking.

Será la tercera Vuelta para Joan Bou, de 27 años, y que debutó en 2021 coincidiendo en el pelotón con el ondense Óscar Cabedo (Burgos-BH), y que repitió en 2022 junto a Juan Ayuso (UAE Emirates) y Óscar Cabedo, en una edición de la que se cayó por Covid 24 horas antes el también ciclista del Burgos-BH, el torrevejense Manuel Peñalver. El año pasado solo corrió Ayuso, al que tomará el testigo desde el sábado en Lisboa Joan Bou, que entrena y reside en Valdelinares y que afronta su quinta temporada en las filas del Euskaltel Euskadi. Su objetivo será dejarse ver en las escapadas y acariciar un triunfo que ha rozado hasta en tres ocasiones desde 2022, cuando fue segundo en el Trofeo Torres Vedras del Portugal (2022), así como en la Clàssica Terres de l’Ebre (2024) y en el Giro della Romagna (2024). En su última Vuelta llegó a enfundarse el maillot de líder de la montaña.

Esta edición, que arranca el 17 de agosto en Lisboa y concluirá el 8 de septiembre en Madrid, tendrá un marcado acento montañoso y contará con una etapa íntegra en Álava, que la formación naranja ya tiene marcada en rojo en su calendario. Será la etapa 18ª, el 5 de septiembre, con salida en Vitoria-Gasteiz y llegada al Parque Natural de Izki en Maeztu. Los vascos Jon Aberasturi, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Xabier Isasa, Txomin Juaristi, Gotzon Martín y el marbellí Luis Ángel Maté -que se retirará tras su duodécima Vuelta- son los siete corredores que acompañarán a Joan Bou, bajo la dirección deportiva de Jorge Azanza y Pello Olaberria. n