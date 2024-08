«Este año pelearé por etapas»

¿Vuelves con ganas a la Vuelta pese a ser el único valenciano?

Sí. Volver a la Vuelta es el mayor escaparate del año para pelear las fugas y ver qué podemos sacar cada día.

¿Cómo la afrontas y cómo se ve de forma en esta edición?

Este es el año en el que mejor preparado llego. Me encuentro bien y he obtenido buenos resultados. Tengo más confianza que en mi primera y segunda participación. Además, el recorrido se me adapta bastante bien. Todos los días son muy duros, solo hay una etapa llana en toda la Vuelta, y las demás tienen media montaña, finales en alto, alta montaña... Son días en los que se puede sacar provecho. Si un día no se puede hacer nada, habrá que levantar el pie, y al siguiente día intentar meterse en la fuga y ver cómo llegar al final de la etapa lo mejor posible.

Siempre que ha estado ha brillado en las fugas, e incluso se vistió con el maillot de la montaña por un día. ¿Qué objetivo se marca este año?

Un objetivo así chulo sería conseguir un maillot de la montaña, como hace dos años, cuando logré entrar en cinco fugas. Alguna estuvo a punto de llegar, como en 2021, de las cinco que cogí, dos llegaron a meta. No tuve la oportunidad de pelearlo, pero este año creo que podemos estar en la pelea por alguna, y seguro que me irá mejor.

Desde 2022 ha rozado el triunfo en tres ocasiones. Lo tiene muy cerca...

En Torres Vedras este año he conseguido dos segundos puestos, y en Portugal hice top 10 (8º) y estuve en el top 5 en una etapa. Estuvo cerca, pero siempre es difícil, y por una cosa u otra se me escapa. Pero creo que insistiendo, oportunidad tras oportunidad, algún día saldrá.

¿Con qué te conformarías o te sentirías satisfecho: la general, la montaña, una etapa…?

La general no me supone nada; quedar el 82, el 60 o el 40 no es una motivación. Mi objetivo es buscar etapas y meterme en fugas. Repetir el maillot de la montaña estaría bien, y cogerlo con un poco más de renta. Cuando lo gané había pocos puntos ese día, pasé primero el puerto de Opakua en el País Vasco, lo que me dio bastante renta, pero al día siguiente había muchos puertos y ya me lo quitaron. Conseguirlo con más margen estaría bien, y también pelear por una etapa a través de una fuga y poder resolverlo bien, y ganar.

¿Ha cambiado algo su preparación? Hace años trasladó su residencia a Valdelinares, el pueblo de España a mayor altitud.

Sigo allí, paso bastante parte del año. Llevaba una semana sin ir, pero he estado en Portugal. Este año hemos cambiado la preparación un poco de cara a la Vuelta. Competí mucho hasta mayo, luego descansé dos meses sin carreras, hice un parón para ponerme en forma, despejar la cabeza y todo, y volví a competir. La verdad es que lo hice bastante bien: segundo en Terres de l’Ebre, y a la semana siguiente en Portugal, top 10 en la general y varios días peleando entre los cinco primeros. Ese ha sido el cambio, concentrar todo en julio y llegar directo a la Vuelta a España. n