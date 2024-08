Josele Ballester hace historia en el US Amateur

Josele Ballester se ha proclamado Campeón del US Amateur 2024 que se ha disputado en el recorrido de Hazeltime National GC, en la localidad de Chaska, en el estado de Minnesota, tras vencer en la final (2 UP) al norteamericano Noah Kent. Lo que ha logrado el jugador de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana sobrepasa con creces lo imaginable. Nunca, en 124 años de historia, ningún jugador español había logrado clasificarse para la final del US Amateur que hasta el momento rememoraba como mejor resultado las semifinales alcanzadas por Sergio García en la edición de 1998. Y nadie se había coronado tanto en el Europeo como en el US Open Amateur, el más prestigioso torneo para aficionados.

Pero el castellonense Josele Ballester, justo el día en que cumplía 21 años, ha plantado la bandera. Para orgullo del golf valenciano y del golf español. Lo ha hecho tras jugar un torneo inmaculado y tener que batirse el cobre con los mejores jugadores del mundo (semifinales con el español Luis Masaveu incluidas) y un ejército de golfistas americanos que con todo amor patrio defendían su territorio ya que jugaban en casa.

Ballester, hijo del nadador olímpico en Seúl’88 José Luis Ballester, y de Sonia Barrio, jugadorá olímpica de hockey, que se colgó el oro con España en Barcelona’92, acabó la fase previa en el puesto 32. Posteriormente superó sucesivamente al norteamericano Benjamin James por un apretado 2/1 en 1/32 de final; al alemán Tiger Christensen por 3/1 en 1/16 de final; al estadounidense Christian Brand por 2/1 en octavos de final; al estadounidense Bobby Massa por 3/1 en cuartos y al español Luis Masaveu por 3/2 en semifinales. Con este triunfo, Josele Ballester se asegura sendas invitaciones para disputar el Masters de Augusta y el US Open del año 2025, al nivel ya de los profesionales.

Currículum impecable

El de la FGCV acumula triunfos muy destacados que dieron comienzo cuando ganó, en 2013, el Campeonato de España Benjamín. Posteriormente fue el mejor en el Campeonato de España Alevín 2015; el Campeonato de España Infantil 2016 y 2017; Campeonato de España Sub 16 2019; Copa S. M. El Rey 2020; y a nivel internacional el Campeonato de Europa Individual Absoluto 2023, que le valió para estrenarse en el British Open junto a figuras como Jon Rahm, al que incluso superó en la primera jornada; y medallas de oro en los Campeonatos de Europa Absolutos por Equipos 2022 y 2023.

Josele Ballester se mostró muy agradecido porque le comparen con el cántabro Seve Ballesteros, leyenda mundial de este deporte. «Es lo que dice todo el mundo pero, desafortunadamente, no tuve la opción de verle jugar mucho. En cualquier caso, es bonita la comparación», explicó en declaraciones recogidas por la web del torneo.

Ballester, que recibirá una invitación para el US Open y para el Masters de Augusta (si sigue como amateur), asumió que aún no es «consciente» del hito logrado en el día de su cumpleaños. «Tenemos grandes jugadores españoles y hemos tenido grandes leyendas y poder añadir mi nombre a esa lista es muy especial», admitió. n