Martínez: «Tenemos un buen equipo para competir»

El Valencia Basket ha iniciado ya la pretemporada con todos sus jugadores disponibles a excepción de Chris Jones, aunque el estadounidense se dejó ver ayer por La Fonteta junto a sus compañeros, cinco de ellos recién llegados. Una plantilla que gusta a Pedro Martínez y con la que espera ser competitivo en todas las competiciones, tal y como destacó el técnico en rueda de prensa, aunque recalcando también que «sin vender humo». «Veo una muy buena plantilla, estoy contento, a ver de lo que somos capaces pero tenemos un buen equipo para competir».

Un buen punto de partida para empezar la pretemporada. «A todos los jugadores los conocemos, pero es el momento de conocerlos al detalle, ver qué cosas podemos hacer que les sirvan para dar la mejor versión posible. Hay que entrenar los aspectos básicos del juego, fundamentos, casi nada de táctica aún. Todos los equipos hacen lo mismo, veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Estamos en pleno proceso de conocimiento para crear asociaciones entre ellos», señaló.

Con quien no podrá trabajar aún es con Chris Jones, ausente por lesión en su mano derecha. «Me sabe mal por Jones, a ninguno le gusta tener una lesión que es grave por el tiempo que estará de baja, no es una lesión de pocas semanas, está muy frustrado por no poder estar con sus compañeros y hacer lo que le gusta. Nos sabe muy mal por él, no es buena noticia ni para él ni para el equipo pero no nos pondremos a llorar ni pensar que nos marcará para siempre. Paciencia y a buscar las soluciones, otros jugadores tendrán que dar un paso adelante».

Y uno de ellos puede ser Sergio de Larrea, aunque el técnico asegura que no va a regalarle minutos a nadie. «De Larrea ha entrenado bien, es muy joven, no ha jugado al más alto nivel todavía, solo en LEB Plata, hemos de tener paciencia con él, ayudarle y lo que se gane, regalarle no le regalaremos nada ni a él ni a los otros. Hay una competencia sana, todos empiezan el mismo día, no miramos ni el pasaporte ni la edad, como el resto de jugadores jóvenes que tenemos, Montero, Marí… a ver de lo que son capaces».

De momento, eso sí, prefiere no meter presión al equipo con objetivos ambiciosos o resultados en mente y prefiere centrarse en hacer crecer al equipo de cara a una Liga cada vez más competitiva. «Los resultados son importantes, es deporte profesional y no podemos decir que dan igual, pero hemos de poner el foco no solo en los resultados, hablar de resultados sería hasta postureo, mandar un mensaje ambicioso de ganarlo todo, la Eurocup, la Copa y la Liga y tal, pero no me lo creo y no va conmigo. Me siento más a gusto en un mensaje de humildad y de respeto. Ahora mismo veo que hay muy buenos equipos. No doy nada por hecho, me gusta ver las cosas con humildad y respeto», defendió.

Nivel de la ACB

Y es que tiene claro que la Liga Endesa, por ejemplo, es cada vez más competitiva. «No he visto jugar a ningún equipo, pero ves los fichajes y… si ahora mismo me dices qué ocho equipos van a jugar el playoff me salen más de ocho. La buena noticia es que nosotros estamos entre esos más de ocho. No quiero vender humo, quiero que hagamos las cosas bien hechas y que estemos preparados para cualquier situación. Espero lo mejor pero me preparo para lo peor. Espero que seamos muy competitivos y ganemos muchos partidos». Y qué mejor manera de prepararse que con los próximos amistosos de pretemporada. «Nos servirán para seguir el proceso de la pretemporada, conocernos, probar cosas, nos servirán para ver cómo vamos, dónde están nuestras carencias y cómo esconderlas».

Eso sí, de momento no cree que una de ellas sea la posición de base pese a la lesión de Jones, por lo que no ve urgencias en acudir al mercado. «El club y su director técnico está analizando el pasado, presente y futuro, las situaciones que pueden servir para mejorar el equipo. No hay que tomar decisiones a la desesperada y rápidas, las lesiones forman parte del deporte pero no podemos pensar que cada vez que se lesione un jugador va a venir a los tres días un sustituto», apuntó. n