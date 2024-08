«Nos encanta el interés de València por las finales en el Roig Arena»

A falta ya de menos de un mes para la Fase de Grupos de la Copa Davis que se celebrará en València del 9 al 15 de septiembre, ¿cómo van los preparativos?

Va todo muy bien, la verdad es que no queda mucho por hacer. Después de cómo lo hicieron todo en València el año pasado, de cómo se preparó todo, tenemos una tranquilidad y una confianza absoluta en que este año de nuevo la organización volverá a ser perfecta.

¿Qué destaca de la organización y la sede de València?

Sobre todo las instalaciones, son espectaculares para la afición y para los jugadores. No solo por el pabellón de la Fuente de San Luis que se transforma en un estadio de tenis magnífico sino también valoramos mucho las instalaciones anexas de l’Alqueria del Basket que permiten que los jugadores puedan entrenar y dispongan de todas las comodidades. Este año, en este sentido la infraestructura y el montaje va a ser igual y eso nos da tranquilidad. Estamos muy contentos de que València, una vez más siga formando parte de la Fase de Grupos. Cualquier vinculación que ha tenido esta ciudad con el torneo ha sido siempre increíble. Se ha trabajado muy bien. El Pabellón de la Fuente de San Luis y las instalaciones anexas son una garantía, están acostumbradas a acoger grandes acontecimientos deportivos y eso es una garantía. Además la ubicación es muy buena, en plena ciudad y muy bien comunicados.

No estará Nadal, que tras los Juegos de París anunció que posponía su regreso a las canchas, pero si no pasa nada raro, Carlos Alcaraz liderará el equipo español en València. ¿Qué significa para el torneo?

Tenemos muchas esperanzas de que la Fase de Grupos de Valencia con Carlitos Alcaraz sea un éxito. Tener a un jugador de su nivel que viene de ganar una medalla olímpica que es algo muy especial, es un premio para la ciudad, para el capitán David Ferrer y para toda la afición.

El año pasado España no pudo alcanzar el objetivo de clasificarse para las finales que, de nuevo, también se celebrarán en Málaga. ¿Este año es más optimista?

El año pasado nos quedamos con mal sabor de boca, Carlitos no pudo acompañar al equipo, se luchó pero no se logró la clasificación. Hay que tener en cuenta que el nivel es muy alto, el grupo vuelve a ser muy complicado, aún teniendo un gran equipo como tiene España va a haber que pelear mucho. Pero desde luego, el objetivo no es otro que lograr la clasificación para las Finales y en Málaga soñar con lograr otro título.

¿España merece ya otra Davis?

Que España apueste tanto por este torneo y no esté en las finales es una contradicción, pero desde luego no depende sólo de nosotros, hay que ganarse el puesto en la final y los rivales son muy duros. Ojalá este año sea distinto. El público de València va a jugar un papel muy importante, van a ser tres eliminatorias muy duras. Desde que se cambió el formato de la Copa Davis se ha jugado en Madrid dos veces, luego València apostó por la fase de grupos, Málaga por las finales... España ha estado muy involucrada por esta nueva Copa Davis y merece llegar muy lejos.

¿Esperan llenar de nuevo la Fonteta?

La respuesta de la afición en el ritmo de venta de entradas es muy bueno, la gente un año más ha respondido de forma increíble. El año pasado, incluso sin jugar Alcaraz, el ambiente fue espectacular. Incluso en los partidos en los que no estaba España había 4.000 ó 5.000 espectadores que es muchísimo.

¿València entiende de tenis?

En València siempre ha habido tenis, es una ciudad y una comunidad que ha apostado siempre fuerte por el tenis, por la tradición que tiene, siempre ha habido grandísimos tenistas valencianos, hay una cantera buenísima de tenistas. Desde que tengo uso de razón ha habido siempre grandes tenistas valencianos y las instituciones y la gente siempre responden.

Además de Alcaraz, los aficionados podrán disfrutar de otros grandes tenistas como Roberto Bautista, Carreño, Granollers...

Sí, por supuesto, es una gran oportunidad de ver el mejor tenis. Y no solo en España, sino que en el ‘grupo de la muerte’ en el que hemos caído, con Australia, Francia, Chequia..., hay grandes jugadores. Para cualquier aficionado al tenis, la Davis tiene un componente diferente, los jugadores están representando a su país y el ambiente es diferente, cualquier aficionado que quiera disfrutar de este gran torneo es una grandísima opción comprar una entrada e ir a la Fonteta.

La Fonteta ha demostrado ser una gran instalación para el torneo, pero la afición y toda València sueñan con unas finales en el Roig Arena, cuyas obras avanzan a muy buen ritmo. ¿En qué punto está el proyecto de traer las finales a València en un futuro cercano?

El Roig Arena va a ser un pabellón espectacular y parece que hay un interés muy grande en acoger las finales en este estadio tan espectacular que se está construyendo. Dentro de poco se va a abrir el plazo de solicitud, hay que ver si Málaga o si otros países están interesados. Desde luego que nosotros estamos encantados del interés que está demostrando València.