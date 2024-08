Costello: "Quería quedarme en España y ganar títulos"

Tras una primera semana de trabajo de pretemporada, el Valencia Basket empieza su ronda de presentaciones oficiales y este lunes lo ha hecho con Matt Costello, quien llega a La Fonteta con la motivación de seguir luchando por títulos y con la máxima implicación con el proyecto, ya que firmó sin saber aún si jugarían la Euroliga o la Eurocup.

Un hecho que puso en valor el director general del club, Enric Carbonell, en la presentación que tuvo lugar en el concesionario KIA Autopista Sur de Valencia. «Viene para sumar, aceptó el reto independientemente de si jugábamos Euroliga o Eurocup. Está muy implicado, es competitivo y seguro que va a hacer una buena temporada. Buscábamos a alguien que conociera la Liga, que tuviera experiencia en compaginar ACB y competición europea y un perfil polivalente para jugar de 4 o de 5. Además, tiene muy buenos porcentajes de tres y buenos números en rebotes, que también es importante».

El propio Costello no dudó en admitir que el estilo de juego del técnico le beneficia y avanzó el rol que espera tener esta temporada. «Pedro (Martínez) quiere correr, quiere jugar físico, rápido y en transición y a mí me gusta eso y me va bien, así que estoy contento. He hablado con Pedro y creo que voy a jugar más de ‘5’, pero lo bueno es que hay varios jugadores intercambiables en esas posiciones con (Nate) Reuvers, (Jaime) Pradilla o (Nate) Sestina... que se pueden asociar», subrayó Costello respecto a los tres ala-pívots, que también pueden jugar como pívots en algún momento dado.

Además, el nuevo pívot taronja no duda en elogiar el nivel de la plantilla y destacó especialmente al ahora lesionado Chris Jones y a Semi Ojeleye. «Me ha gustado mucho lo que he visto por ahora. Estoy rodeado de un gran staff y de grandes jugadores, como (Chris) Jones cuando se recupere de la lesión o Semi (Ojeleye) y tengo muchas ganas de ver lo que somos capaces de hacer, porque estamos entrenando muy duro desde el principio para hacerlo lo mejor posible y hacerlo bien tanto en Eurocup como en la ACB». n