El Real Madrid pide a los titulares "responsabilidad" y que acepten los cambios para evitar lesiones

Los jugadores de élite hace tiempo que son entes independientes integrados en una estructura colectiva. La mayoría se prepara por su cuenta con preparadores físicos que complementan el trabajo que se hace en la rutina de equipo. El calendario cada vez más cargado hace que ellos mismos deban gestionar los esfuerzos que realizan, tanto con sus clubes como con las selecciones. Por tanto, la responsabilidad es máxima, como ha recordado Carlo Ancelotti en sus intervenciones en lo que va de temporada.

"Es normal que con este calor se cansen, pero tienen que ser responsables y levantar la mano para pedir el cambio si es necesario, ya que tenemos calidad en el banquillo", defendió el italiano tras la primera victoria del curso en Liga frente al Real Valladolid. Un partido que se jugó a las 17:00, con una sensación térmica de 30 grados. Al equipo le costó deshacer el cerrojo del Real Valladolid y fueron secundarios como Brahim y Endrick los que certificaron la victoria ante un recién ascendido (3-0).

Ancelotti: "Los jugadores del banquillo merecen jugar"

El Real Madrid enfrenta esta temporada una doble lógica peligrosa. Afronta el curso más exigente de su historia, en el que competirá por siete títulos. El primero ya está en la vitrina y fue la Supercopa de Europa, disputada el 14 de agosto. El último puede casi un año después, el 13 de julio, con la final del Mundial de Clubes. El calendario es leonino, pero "la calidad" de la plantilla insta a Ancelotti a ganar todo. Y si es por aplastamiento, mejor. Ambas realidades son difícilmente compatibles, por eso la gestión de los activos y las fuerzas será fundamental.

Ancelotti conversa con sus jugadores durante una pausa de hidratación. / EFE

Hay tanta ilusión como presión. A pesar de que el Real Madrid solventó en la segunda parte con comodidad el encuentro contra los pucelanos, en el descanso, tras el 0-0, que fue una prolongación del mal partido de Mallorca, se escucharon los primeros pitos desde la grada. De por sí, en un club como este cualquier tropiezo es sinónimo de crisis. La sensación se acrecentará este curso, para el que Ancelotti cuenta con los mejores recursos. Sin embargo, ha de medir las fuerzas. Por el momento, dos jugadores han caído: Camavinga se lesionó en un entrenamiento antes de la Supercopa y Bellingham cayó en otro ejercicio previo al debut en el Bernabéu.

Un mes de baja por aquí, otro por allá. Cada ausencia es una oportunidad para hombres como Brahim o Endrick, que ante el Real Valladolid lograron lo que no pudieron Vinicius o Mbappé. El brasileño desató la advertencia de Carlo Ancelotti, que es aplicable a toda la plantilla. "Creo que los jugadores deben tener más responsabilidad en ese sentido, porque tengo más recursos en el banquillo, futbolistas que están bien y que merecen jugar. Lo digo aquí, porque ya lo he hablado con ellos en el vestuario", contó tras el triunfo del Bernabéu en el que 'Vini' no aceptó de buen grado su sustitución.

El cambio protestado por Vinicius que desencadenó el aviso

El atacante se hizo el 'loco' e incluso después de que la megafonía anunciase que sería reemplazado por Ceballos le preguntó a Ancelotti: "¿Yo?". El '7' del Real Madrid torció el gesto mientras el andaluz se preparaba para entrar en el campo. Ceballos es uno de los hombres que está en la rampa de salida ante la previsible falta de minutos. Carletto pide comprensión a los titulares blancos, pero no por solidaridad sus compañeros, sino para entender que dosificar la carga de esfuerzos y minutos será fundamental. Por eso, tal y como contó el italiano en otra intervención anterior, a los jugadores se les ofrecerán vacaciones después de los parones de selecciones como el que empieza la semana que viene.

Vinicius Jr. jugador del Real Madrid, durante su cambio frente al Real Valladolid. / EP

La permuta de Vinicius llegó con el 1-0 en el marcador, al que le habría gustado sumarse un brasileño que ha empezado en forma la temporada. Por lo menos, en lo físico. En lo táctico hay deberes pendientes, como se vio en la conversación llena de correcciones entre el de Río de Janeiro y el francés. Ambos, por tendencia natural, tienden a ocupar el flanco zurdo, que según las instrucciones de Ancelotti le pertenece a 'Vini'. La importancia de dejar claros los roles, para evitar interferencias externas como la oferta millonaria de Arabia Saudí.

"Hacer las alineaciones es muy complicado, es difícil y me molesta, me da tristeza elegir, pero es mi responsabilidad escoger a once para empezar el partido. Con este calor los jugadores se cansan y creo que sería correcto que levanten la mano. Nunca ha pasado en 40 años y tengo que elegir los que pienso que están cansados, aunque puede que sean los más frescos en el campo", sentenció el italiano, quien en una semana de tres partidos antes del parón de selecciones tiene el escenario perfecto para experimentar y hacer entender a sus jugadores el valor de las rotaciones.