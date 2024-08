Baraja: "Si queréis, en 3 jornadas ya lo destrozamos todo"

Rubén Baraja trató de evitar, a toda costa, ‘incendios’ y malestar en torno al equipo por la compleja situación del inicio de temporada tras la derrota en San Mamés. «Son tres jornadas y cero puntos. Estamos en una situación complicada y en el Valencia CF, que es un grande, se magnifica, pero hay que mantener la calma», expuso durante su rueda de prensa tras el encuentro.

Una comparecencia en la que al técnico apeló a la «autocrítica» del equipo y trató de rebajar el negativismo del valencianismo. «En mi vida aprendí a que cuando hay dificultades hay que quedarse con lo positivo. Me quedo con eso. Si queréis en tres jornadas lo empezamos a destrozar todo, pero no es mi idea. De Vigo a hoy sin conseguir el resultado el equipo ha dado otra sensación. Nos queda seguir trabajando» expresó.

Y es que para el técnico, aunque no se tradujera en puntos hubo cambio «importante a nivel defensivo» respecto a Balaídos. «La sensación que tengo es que se ha dado un cambio importante a nivel defensivo respecto a Vigo. No hemos podido salir, eso es verdad, a la contra con velocidad pero quiero quedarme con lo positivo. Si competimos en esta línea, con la intensidad y solidaridad de este partido vendrán los puntos», aseguró. «Hemos dado un paso adelante y hemos competido».

Cambio de actitud

«Hemos visto a un equipo mucho más reconocible, aunque no se haya visto en el resultado», incidió. Además, el míster también quiso reconocer el cambio en la actitud de sus jugadores al digerir mucho mejor el gol en contra. «Nos hemos sobrepuesto bien, no hemos bajado ritmo e intensidad, pero nos faltó profundidad», aseguró. También gol. Y para hacer gol hay que crear ocasiones. No hubo ninguna en todo el partido. «Momento de levantar la cabeza y tratar desde lo que creemos que es bueno, de construir», dijo.

César Tárrega fue el primero en hablar tras el partido. El canterano, que re-debutaba tras su exitosa cesión en el Valladolid , aseguró en los micrófonos de DAZN que «confiamos mucho en el discurso del míster». Para el defensor la clave estuvo en la versión ofensiva del equipo. «Quizás nos haya faltado algo de eficacia arriba, pero, esto acaba de empezar y tenemos mucho margen de mejora», explicó. En la misma línea que el ‘Pipo’, además argumentó que «estábamos dando buena imagen, siendo más compactos atrás» y que pese a la derrota «este es el camino».

Su compañero Guillamón compartió esas mismas sensaciones tras el partido. «Hemos dado un paso adelante hoy y tenemos que seguir trabajando para mejorar las cosas», aseguró el mediocentro. «Es verdad que hemos empezado mal», dijo, pero «el equipo hoy ha competido mejor». «La nota positiva es que quedan 35 jornadas y tenemos que pelear hasta el final», añadió. Hugo Duro, en la misma línea, pidió apoyo a la afición en un momento difícil. «Toca apretar el culo y trabajar. No están saliendo las cosas, pero no es momento de criticar. No hay mayor motivación que sumar los primeros puntos en Mestalla ante el Villarreal», añadió el delantero. n