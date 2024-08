Veliz levanta al Espanyol contra el Rayo

El Espanyol derrotó al Rayo Vallecano en el tiempo de descuento gracias a un gol por la escuadra del argentino Veliz, que cambió el guion de un choque en el que el rival tuvo mayor presencia ofensiva, pero que no concretó sus acercamientos.

El partido se rompió muy pronto a favor del Rayo Vallecano. Álvaro García, a los cuatro minutos, aprovechó una contra con precisión, tras un pase de Embarba, exblanquiazul, y puso patas arriba el duelo. El portero Joan García, solo ante el rival, no pudo evitar el 1-0.

La reacción blanquiazul fue casi instantánea. En el minuto siete, Romero firmó el primer gol de la temporada para los catalanes al definir con la zurda una carrera por la banda de Jofre Carreras. Ambos conjuntos protagonizaban un intercambio vibrante de golpes en Cornellà-El Prat.

Ni las revoluciones ni los motivos para engancharse al partido bajaron tras el 1-1 en el marcador. El Rayo Vallecano no renunciaba a presionar en el área rival y el Espanyol, menos activo arriba, respondía al pulso, como demostró Veliz con un remate desviado de cabeza. A ambos conjuntos les faltaba pegada.

En los compases finales de la primera parte, los jugadores de Íñigo Pérez pidió penalti tras una caída de Embarba en el área, pero el colegiado no vio ninguna infracción. El VAR no entró en escena. No hubo más sorpresas en una primera mitad con ligero dominio visitante.

En la reanudación, los blanquiazules arrancaron más incisivos, aunque seguían sin llegar con claridad. Todo lo contrario que el rival, que acarició el segundo: Romero frustró el segundo gol de los madrileños, providencial bloqueando un disparo de Camello. En la siguiente jugada, Lejeune estrelló el balón en el poste.

Pese a que el Rayo acumulaba méritos para adelantarse en el luminoso, el Espanyol no estaba ni mucho menos desconectado del choque. Tras un saque de esquina en el 73, Král y Cheddira perdonaron la diana.

La insistencia visitante puso el suspense en el RCDE Stadium en los nueve minutos de añadido. Isi estuvo especialmente activo en los instantes decisivos, pero fue Veliz el que acaparó los focos en el descuento.

El argentino marcó el 2-1 definitivo con un latigazo por la escuadra. El delantero concretó, con recorte incluido en el área, una contra de Cardona y regaló a la afición periquita la primera victoria del curso.