España amplía su medallero

El valenciano José Antonio Marí consiguió su segunda medalla paralímpica gracias al conjunto español de relevos en la prueba de 4x100 estilos mixto, que terminó tercero y le dio un nuevo bronce a la delegación valenciana del Proyecto FER (la cuarta medalla en total). El valenciano saltó al agua por la mañana, en las series, para meter al relevo español en la final con el tercer mejor tiempo. Por la tarde, sin embargo, el seleccionador decidió hacer dos cambios en los relevos y el propio José Antonio Marí acabó quedándose fuera. «Es una medalla más que merecida a mi trayectoria», celebró.

Por su parte, la gallega Susana Rodríguez, junto a su guía Sara Pérez, y el alcarreño Dani Molina, tocaron la gloria en París al proclamarse campeones paralímpicos de triatlón en sus respectivas categorías, en una jornada en la que la manchega Marta Francés se colgó la plata y el menorquín Nil Riudavets el bronce. Ayer también, la burgalesa Marta Fernández, en la clase S3 de deportistas con parálisis cerebral, logró la medalla de bronce en los 50 espalda; y la última de la jornada llegó con Álvaro del Amo, que se colgó un bronce en lanzamiento de peso F11.

En la misma jornada, el deporte ofreció su cara más dura al valenciano Héctor Catalá. El deportista del Proyecto FER, iniciativa impulsada por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso, tuvo que retirarse del triatlón por culpa de una avería en su tándem. Una desgracia enorme que tira al traste el trabajo de tres años muy complicados para el de Serra. Tuvo una buena natación y ya recortó distancia en el agua, aunque por la compensación de otras categorías salió de los últimos. Le tocaba remontar puestos y salir sin tregua en el segmento ciclista. En la primera vuelta, ya había recuperado la compensación y se colocó sexto, a rueda del otro triatleta español, Jose Luis García. En el siguiente punto de control ya había pasado a su compatriota y estaba a tiro de piedra de las medallas.

Pero la desgracia se cebó con el paratriatleta del Proyecto FER, la cadena de la bici saltó y Héctor Catalá y Carlos Oliver, su guía, pararon para colocarla a toda prisa, con tan mala suerte que acabaron dañando la horquilla de su tándem. «Se nos ha roto el tándem, pero realmente lo que tengo roto es el alma. Es muy duro e injusto», decía Héctor con voz quebrada.

Totalmente abatido

Estaba totalmente abatido porque sabía que la medalla estaba al alcance: «Han sido tres años muy duros y teníamos el día. [...] Luego hay que ver lo que hubiera pasado, pero estábamos para luchar. Este era el premio que buscábamos y duele mucho lo que ha pasado porque es la primera vez en mi vida que me tengo que retirar de un triatlón». «No he pensado en retirarme, nunca lo he pensado», subrayó. n