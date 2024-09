La Fundación Trinidad Alfonso homenajea a sus héroes

La Fundación Trinidad Alfonso homenajeó ayer a sus deportistas olímpicos, reuniendo en su sede a cinco integrantes del Proyecto FER que fueron protagonistas en los pasados Juegos de París 2024. El director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, ejerció de maestro de ceremonias y fue el encargado de dar la bienvenida a los deportistas recordando que el Proyecto FER ha contado con 23 representantes en los Juegos Olímpicos y que además, otros 13 participan estos días en los Juegos Paralímpicos.

La entidad que preside Juan Roig reunió a sus medallistas y diplomas olímpicos en un acto que sirvió de homenaje a los máximos representantes de la Cultura del Esfuerzo. Vega Gimeno, plata en baloncesto 3x3 en París 2024 y recién campeona de Europa, junto a los diplomas olímpicos: Quique Llopis, cuarto en la final de 110 m.v., Pablo Herrera (cuartofinalista en Vóley-playa), Lola Herrera (séptima con España en Hockey hierba) y Sebastián Mora (diploma en la prueba de madison de ciclismo en pista), rememoraron su paso por París y hablaron de sus planes de futuro. A la cita no pudo asistir el boxeador José Quiles, también diploma en París.

Vega Gimeno lució orgullosa la medalla de plata olímpica que ganó junto a sus compañeras Juana Camilion, Gracia Alonso de Armiño y la también valenciana Sandra Ygueravide. «Ya solo meternos en los Juegos era un premio tras la decepción de quedarnos fuera de Tokio en una prórroga. El objetivo era intentar meternos en cuartos, no la medalla», comentó.

El pistard de Vila-real, Sebastián Mora, lamentó la desgraciada caída de su compañero Albert Torres cuando luchaban por la medalla en la pueba de madison. «La sensación es que se dejó de ganar una medalla» afirmó Sebastián Mora.

El que también firmó un espectacular resultado en los Juegos fue Quique Llopis. Pese a llevarse un diploma que pone de manifiesto la calidad del atleta de Bellreguard, solo ante el peligro ante estadounidenses y jamaicanos, se muestra autoexigente: «Siempre me exijo un poco más, y más sabiendo que la carrera de la final no había sido buena. Da un poco más de rabia, pero luego en frío asimilas todo y te das cuenta de lo que has hecho», reconoció.

«Parece que ha pasado un año de los Juegos», comentaba Pablo Herrera entre risas. Y es que, tras competir en sus sextos Juegos Olímpicos en París, fue al Europeo y, después, al Campeonato de España, de la mano de su inseparable Adrián Gavira. Con él, consiguió un diploma olímpico y superaron, por primera vez desde que compiten juntos, la barrera de los octavos de final de unos Juegos.

La valenciana Lola Riera alcanzó en París sus terceros Juegos Olímpicos, algo que hace unos meses apenas podía imaginar y que se hizo posible gracias a su regreso ala Selección Española de Carlos García Cuenca con la que llegó hasta cuartos de final en París. «Fue luchar contra lo que me habían dicho que no se podía hacer, fue un extra de motivación volver a la Selección. Valía todo para estar en París». n