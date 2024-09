«Desde pequeño he tenido a Ricky en la cabeza»

Ya en el primer equipo y con solo 18 años. Todo le va muy rápido. ¿Empieza a cumplir un sueño?

Sí, es un sueño porque desde pequeño, siempre que empiezas a jugar, el sueño es llegar a jugar con los que ves en la tele. Es un salto con temprana edad, pero bueno, estoy muy contento.

Y llega ya siendo internacional absoluto también...

Sí, estar allí me ayudó a estar más cerca de la gente con la que soñé jugar e intentar acercarme un poco a su nivel.

¿Cómo fue aquella experiencia? Porque debutó y con buenos minutos...

Sobre todo tengo palabras de agradecimiento y, sobre todo, fue una experiencia que nunca olvidaré. Fue un debut y más con los jugadores que veía en la televisión. Fue un sueño hecho realidad y ojalá siga cumpliendo muchos más.

Con el tiempo, ¿cree que recordará este verano como un punto de inflexión en su carrera por este debut con la absoluta y el ascenso al primer equipo?

A ver qué pasa en el futuro, pero espero que sí porque han pasado muchas cosas juntas y muy buenas todas. Ha sido un gran verano.

¿Qué sensaciones le quedan de estos primeros partidos de pretemporada contra el Manresa y el Joventut?

El equipo necesita rodar, tenemos que conocernos, llevamos dos semana apenas de pretemporada, pero creo que dejamos buenas sensaciones. Hemos competido bien en los dos partidos y llegaremos aún mejor al principio de la temporada.

¿Qué supone trabajar con un un entrenador como Pedro Martínez, leyenda del Valencia Basket y del baloncesto español?

Me siento muy afortunado por la oportunidad que me está dando el club y por tener a Pedro de entrenador. Estoy aprendiendo mucho, intento hacer lo que me pide y creo que voy a mejorar mucho.

Decía Pedro que no regala minutos, pero también es cierto que no es de lo que miran el DNI y no duda en apostar por jóvenes si les ve preparados. Una ventaja a priori, ¿no?

Sí, lo dejó claro al principio y en las ruedas de prensa. El que mejor esté será el que juegue y se ve en los entrenamientos. Darlo todo en los entrenamientos ayuda a que no se pueda pensar en minutos regalados para nadie, todos los minutos serán merecidos seguro. Puedo aportar ritmo, soy joven y Pedro quiere un ritmo alto. Me puedo adaptar bien en este aspecto cuando se me necesite.

Aunque ya ha jugado cinco partidos oficiales con el primer equipo y ha estado en dinámica del primer equipo hace tiempo, ¿qué jugador le sorprende más de la plantilla en el día a día?

Es un ambiente más profesional, ves trabajar a los jugadores y te das cuenta de que no es solo lo que ves en la televisión, sino que hay mucho trabajo detrás. Son personas, pero si me tuviese que quedar con un par de ellos, he tenido más relación hasta ahora con Jaime y Xabi, también por la selección. Son dos profesionales de 10, como todos, pero con ellos tengo más confianza y veo que trabajan como animales para estar donde están.

Y fuera del Valencia Basket, ¿ha tenido o tiene algún referente claro?

Sí, siempre he sido de Ricky, desde pequeño siempre he tenido a Ricky en la cabeza. Mis padres, que son de baloncesto, me ponían vídeos, veía siempre a Ricky porque me gustaba mucho. Es uno de mis ídolos.

¿Sueña también con un futuro en la NBA. O no piensa más allá del Valencia BC?

Lo veo un poco lejos todavía. Estoy cómodo aquí, me he formado en el Valencia Basket además de en Valladlid, estoy feliz y tengo oportunidades. Intentar la NBA podría ser en un futuro, pero de momento me centro en trabajar duro para hacerlo bien en València.

Por lo que decía, viene de familia de baloncesto....

Sí, mis padres jugaban, aunque un nivel más amateur en Valladolid y tampoco tuve opción. Fui a ver un primer partido al Valladolid, creo que en esa época era el Blanco de Rueda que jugaba en ACB. Me enamoré del baloncesto y a partir de ahí empecé a jugar en el cole con 5 años o así y hasta ahora.

¿Nunca tuvo la tentación de probar otro deporte?.

Bueno, practiqué tenis, pero siempre estaba enfocado en el baloncesto, era mi prioridad.

Antes de dar dar el salto al Valencia Basket, tuvo la oportunidad de jugar como invitado algún torneo aún edad de cadete. ¿Cómo fueron estos primeros pasos y experiencias de taronja?

Nosotros teníamos claro que queríamos seguir en mi club de Valladolid durante la etapa formativa o intentar acabar la ESO sobre todo. Fui en cadetes de primer año a un torneo, después me invitaron al Adidas Next Generation, pero yo lo veía aún un poco lejano. Me sentía cómodo porque al final, por ejemplo a Lucas (Marí) lo conocía de entrenar desde la selección U12. Había gente conocida, pero para mí era como, ¡guau!, estar en el Valencia Basket es una locura y ya después, antes de acabar cadetes, me dijeron la idea que tenían conmigo y, acabada ya la etapa de la ESO pensé, pues voy para allá. n