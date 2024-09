Ricardo Ten quiere coronarse en París

Ricardo Ten busca hacer más grande su leyenda y salir de París con tres medallas. Sería su particular triple corona, después de ganar la medalla de plata en la prueba de persecución de 3km el pasado jueves y la de plata, en la velocidad por equipos, el domingo. Con la moral por las nubes y la confianza de saber que está en su punto de forma perfecto, llega su prueba fetiche, la Contrarreloj individual MC1, la que tiene entre ceja y ceja tres años, desde que en Tokio 2020 tuviera que abandona por una caída en un aciago día de lluvia.

«Llego a la prueba que estaba preparando a conciencia y resulta que tengo ya dos medallas en el bolsillo. Estoy muy concentrado en la Crono, ojalá salga igual de bien que este principio de los Juegos Paralímpicos, pero ahora empieza otro ciclo, cambamos de sede y hay que darlo todo, que esta es la que hemos preparado de verdad», dice Ricado Ten antes de esta Crono.

Además, la atleta del Proyecto FER, la valenciana Nagore Folgado, afronta con ilusión sus segundos Juegos. Debutó en unos Juegos Paralímpicos con 17 años, era casi una recién llegada al mundo del atletismo de alto nivel y se llevó el gran premio de vivir la experiencia de Tokio. Hoy luchará por estar entre las mejores en su prueba favorita, los 100 m T12; el viernes también competirá en los 200 m. «Me atrevo a decir que estoy en el mejor estado de forma que he tenido, personalmente, tanto yo misma como mi coordinación con el guía. Me he esforzado mucho y ahora queda disfrutar de las carreras. Nunca había llegado tan bien a un campeonato», afirma la joven a Superdeporte, del mismo grupo editorial que este periódico.

También toca estar atentos a lo que ocurra hoy en la piscina. Esta noche se disputa la prueba de 4 × 100 m libres, donde puede estar incluido Kike Alhambra. A lo largo del día de hoy, el seleccionador dará el listado de los cuatro nadadores españoles que saltará a la piscina de París. El valenciano ya sabe lo que es ganar una medalla, lo hizo el pasado jueves y esta noche si finalmente es el elegido, quiere despedirse de los juegos Paralímpicos con otra presea. n