«Si no saliese a ganar el Dakar, me quedaría en mi casa»

¿Qué tiene el Dakar que engancha tanto?

Bueno, yo creo que es la combinación de la aventura perfecta de superación de la máquina con el piloto, que puede ser un deporte totalmente profesional o ser una aventura para un amateur que sueña con ir al desierto. A eso se suma que es solo una vez al año y es idóneo para captar la atención de los espectadores

¿Cómo te aficionaste?

Empecé en las motos por mi tío, él competía de una forma súper amateur y yo le acompañaba. Por mi cumpleaños, a los siete, me compró una moto y ahí empezó todo.

¿Y quiénes eran tus ídolos dakarianos de la infancia?

Recuerdo que siempre veía sentado en el sofá en de casa en Navidades. Y mis ídolos de entonces eran todos los pilotos españoles. Aún muchos de ellos están en la órbita y eran y aún son mis ídolos. Por supuesto, el mayor referente es Joan Barreda, que era compañero de equipo y es de Castellón.

Después de prepararte todo el año enfocado al Dakar, ¿cómo se siente uno al abandonar por caída en primer día?

Más que el dolor de la lesión, que era fuerte y al final requirió una operación, lo que más me dolió fue el corazón. No solo por mí, por toda la gente, por todo el equipo que habían trabajado tanto durante todo el año por esta carrera. Y por los aficionados. Despedirse así no le gusta a nadie. Pero bueno, borrón y cuenta nueva, son cosas que pasan, que todo sea eso y ahora vamos a por todas. Siempre van a haber piedras en el camino, siempre van a haber caídas, sabemos a lo que jugamos en este deporte. Es parte del juego, tienes que tenerlo claro, no desanimarte y saber que pueden pasar estas cosas. Te da fuerzas para volver a intentarlo y ir a por tus objetivos.

La fractura de muñeca te costó un cero, no participar en el Abu Dhabi Desert Challenge y no optar al título del Mundial W2RC, pero lograste finalizar tercero en el campeonato, gracias a tu victoria en Portugal y los podios del Desafío Ruta 40 y Marruecos. ¿En general ha sido una buena temporada?

Sí, muy buena, la verdad. Llegamos a la primera carrera después de la caída en el Dakar ganando y el tercer puesto en el Mundial habiendo no puntuado en dos carreras y media es un balance súper bueno, demuestra que tenemos ritmo.

¿Llega bien preparado a Arabia?

Sabemos que el Dakar es distinto porque son más kilómetros, más días, pero yo lo planteo como una carrera totalmente igual a las otras y creo que podemos hacerlo muy bien. No hay mejor entrenamiento que una carrera y hemos podido hacer todas las carreras siguientes del Mundial de Rallys, más la Baja Aragón. En cuanto a físico estamos muy bien preparados. Estamos listos.

¿Y en cuanto a la preparación mental? ¿Trabajas con psicólogo?

He hecho un poco de todo durante toda mi carrera, pero he encontrado bien el balance conmigo. Nunca he tirado mucho de psicólogos deportivos, creo que todos necesitamos ayuda por supuesto, pero uno de los factores fuertes que tengo es la cabeza.

¿Cómo te defines como piloto? ¿Tus puntos débiles y fuertes?

Al venir del motocross y el enduro, tengo la velocidad que te dan esas disciplinas, esa técnica para poder afrontar el rally en condiciones. Si a eso le sumas el tema de fortaleza mental, es una combinación muy buena para los rallies.

¿Cómo ves el recorrido este año?

Bueno, se ve que se han puesto las pilas, cada año parece ser más duro que el anterior y este año solo la primera semana van a ser muchos kilómetros, en la segunda etapa ya tenemos la 48 horas, luego tenemos la maratón y después de la jornada de descanso empezamos con 600 kilómetros de especial cronometrada. O sea que va a ser un Dakar duro, duro. Pero bueno, ya sabemos a lo que vamos.

¿Y los rivales? ¿A quién consideras favorito?

Una de las grandes diferencias entre el Dakar del pasado y ahora es que muchos pilotos tienen opciones de ganar etapas y más pilotos que antes tienen opciones de ganar la carrera, así que de entrada yo los considero a todos rivales. Por supuesto van pasando los días y ya sabes quién va a ser el rival directo, pero antes de empezar les tengo a todos en cuenta. Mis compañeros de equipo están muy fuertes y Honda va a dar guerra.

¿Llegas con máxima ambición, a por el Touareg o prefieres no marcarte objetivos después del año pasado?

Por supuesto, no hay ninguna presión en marcarse objetivos. Si no fuese a por el Touareg, ni saldría de casa. Llevamos toda la vida luchando por ello y al final llegará.

¿Hasta qué punto eres consciente del riesgo que se corre disputando un Dakar en moto? ¿Piensas mucho en eso?

Hay que tener conciencia del riesgo, tener respeto al deporte, pero nunca miedo. Sabes que está ahí, pero cuando empiezas a tener ese miedo o a pensar eso encima de la moto es cuando cortas gas.

¿Cómo ves que un piloto de 62 años como Carlos Sainz siga peleando por ganar el Dakar?

Carlos es un referente. Solo hay que ver cómo está física y deportivamente, y que el año pasado ganase el rally con una cuarta marca distinta.