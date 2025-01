Toda la oposición se une para reclamar la dimisión de Laporta y amenaza con un voto de censura

Hace unos días el movimiento 'Som un clam' se adelantó con la petición de dimisión de Joan Laporta y su junta. Este domingo, toda la oposición y los diferentes grupos de opinión se unieron en un comunicado para reclamar lo mismo, que el presidente se aparte del FC Barcelona, a la vista de "la negligencia en la inscripción" de Dani Olmo y Pau Víctor.

La amenaza de una moción de censura se pone por primera vez sobre la mesa en caso de no producirse una dimisión en la que nadie confía. "Apelamos al espíritu del lema que utilizaron para ganar las últimas elecciones, 'Estimem el Barça'. Si esta expresión era/es real y va más allá de las palabras, comprenderán y asumirán que deben dar un paso al lado", dicen los promotores.

El manifiesto se estructura en tres puntos. En el primero, se explicita la necesidad de la dimisión. "Tienen que dimitir para dejar paso a una nueva etapa con nuevas formas de hacer y gestionar y con personas que tengan aquellas energías primeras tan necesarias para dar vida y vigor a una entidad necesitada de cambio y gestión profesional. Les pedimos, pues, en primer término, que dimitan de forma inmediata".

Dani Olmo, jugador del FC Barcelona, realiza el gesto del reloj invisible, celebración que ha registrado en la EUIPO. / Agencias

En el segundo, admiten la más que probable negativa a apartarse del cargo e instan a la dirección del club a "escuchar a los socios y socias", por lo que "se pueden someter igualmente a una cuestión de confianza vinculante, habiendo mecanismos estatutarios para articularla".

El voto de censura

Por último, los firmantes indican que "la no reacción a nuestras propuestas/peticiones públicas anteriores, nos hace que no descartemos un último escenario, que es la activación de un voto de Censura, única herramienta que tenemos los socios y socias, opción que implica un importante esfuerzo y desgaste tanto por sus impulsores como por el propio club". Y concluyen con una frase que no parece solo dirigida a Laporta, sino a la movilización de los socios perezosos: "Ahora es el momento de demostrar el verdadero barcelonismo".

El manifiesto está suscrito también por 'Sí al Futur', de Víctor Font, que esta semana emitió un texto de preocupación pero sin llegar a reclamar la marcha de Laporta. También firman el texto grupos de socios activos como Compromisaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, Suma Barça, Som un Clam, Transparència Blaugrana y Un Crit Valent. A ellos se añade La Resistència del Palau, que ha pedido una pañolada antes del Barça-Joventut de este mediodía por la gestión del 'caso Heurtel'. Solo falta de los opositores conocidos el financiero Marc Ciria, que por el momento no ha querido unirse al comunicado.