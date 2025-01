Las claves del caso Olmo: ¿cuándo podrá volver a jugar?

Joan Laporta y su junta directiva buscan de manera desesperada salvar la peor crisis de su mandato mientras la oposición se desconcierta y amaga con mociones de censura. Después de que LaLiga y la Federación Española negaran al Barcelona la inscripción a partir del pasado 1 de enero de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor por incumplir los plazos establecidos para corregir sus deficiencias en el fair play financiero (las garantías de pago por la venta a cambio de unos 100 millones de euros de los asientos VIP del futuro Camp Nou no llegaron el 31 de diciembre), el club azulgrana maneja todavía algunas vías. Mientras, el nerviosismo crece en los jugadores, convocados ambos para la disputa a partir de este miércoles de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí) aun sin contar con ficha federativa.

La vía del CSD (y del Gobierno)

El camino está siendo tortuoso: dos batacazos judiciales (juzgado mercantil número 10 de Barcelona y Primera Instancia número 47 de Barcelona); la presión ejercida por varios clubes del campeonato español (como el Athletic, el Sevilla o el Villarreal, no tanto el Real Madrid de Florentino); o, sobre todo, el incumplimiento por parte del Barcelona de los plazos para aportar los ingresos que permitieran impedir que Dani Olmo y Pau Víctor fueran dados de baja el 1 de enero (fue el 3 de enero cuando el Barça cumplió los requisitos en materia de control económico de LaLiga). No lo tenían sencillo ni la nueva Federación Española de Fútbol del condenado Rafael Louzán, ni LaLiga de Javier Tebas (ahora también vicepresidente de la RFEF) para hacer la vista gorda e incumplir la literalidad de los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento General de la RFEF. Son estos artículos los que impiden que un jugador sea inscrito dos veces en el mismo club después de haber sido dados de baja. Y así lo hizo saber la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF.

Es LaLiga, mediante la cesión de las competencias por parte de la Federación según un convenio activo y renovado, la responsable de validar todas las licencias.

De ahí que el Barça haya solicitado ya este martes 7 de enero medidas cautelarísimas ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan volver a jugar con el Fútbol Club Barcelona.

El club azulgrana, que se agarra al concepto de "fuerza mayor" recogido en el artículo 130 y que entiende que el espíritu del artículo no tiene nada que ver con los casos de Olmo y Pau Víctor (dados de baja no por iniciativa del Barça, sino por incumplimiento de la normativa económica), aguarda una respuesta por parte del CSD para las próximas horas. Con la esperanza de que los jugadores puedan participar en la Supercopa de España de Arabia. No parece sencilla una resolución tan rauda.

El Consejo Superior de Deportes, presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, se enfrenta a una decisión de lo más comprometida aun sabiendo que en los despachos de la Federación se está buscando la manera de argumentar que Olmo pueda volver a tener licencia sin que ello provoque una tormenta deportiva, pero también política. Porque si postura ante el caso podría también conllevar un coste para el gobierno de Pedro Sánchez.

La vía de Contencioso-Administrativo

A la espera de que el CSD resuelva el conflicto, y sabiendo el Barça que no será sencillo que el Gobierno desacredite a LaLiga y la Federación ante una normativa a la que da el visto bueno, el club azulgrana debería acudir otra vez a la justicia ordinaria. En este caso, al Tribunal Contencioso-Administrativo, donde la entidad presidida por Joan Laporta trataría de obtener otra vez medidas cautelares -en una resolución rápida- para que tanto Olmo como Pau Víctor pudieran, al menos, jugar hasta el final de la temporada.

Los intereses de la Federación y la selección española

Si el Barça no logra su objetivo, Dani Olmo, de no activar la cláusula por la que quedaría libre de su contrato con el club azulgrana, no podría jugar hasta final de curso. No solo con el Barça, sino tampoco con la selección española al no disponer de ficha federativa. Se perdería, así, la fase final de la Nations League, competición en la que España defiende el título. El conjunto de Luis de la Fuente, que tiene en Olmo a una de sus piezas capitales y clave en la consecución de la última Eurocopa, se enfrentará en los cuartos de final de la Nations League a Países Bajos los días 20 y 23 de marzo. Las semifinales del torneo se disputarán los días 4 y 5 de junio, y la final el día 8 del mismo mes.

¿Y si se desvinculara Olmo?

Si bien Pau Víctor no dispone de claúsula liberatoria, sí la tiene a su disposición Dani Olmo. Aunque, por ahora y pese al enfado en su entorno, no tiene previsto ejecutarla (también tendría derecho a reclamar el salario que le corresponde hasta el final de su contrato). De agotarse todas las vías, y dado que Olmo tiene la esperanza de hacer carrera en el Barça (el pasado verano firmó un contrato por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, a cambio de un acuerdo de traspaso de 48 millones de euros fijos), el delantero de Terrassa podría seguir jugando, pero en alguno de los muchos equipos que están interesados en sus servicios. Siempre y cuando se desvinculara del Barça. En ese caso, el club presidido por Joan Laporta trataría de firmar un acuerdo privado por el que el futbolista se comprometería a volver a fichar por el Barça a partir del próximo 30 de junio. Una opción, en cualquier caso, que las partes aún prefieren no contemplar ante los peligros que entraña.