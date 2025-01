El Valencia Basket solo resiste un cuarto contra el campeón de Europa (92-56)

El Metro Energy Sports Hall de Estambul continúa siendo un territorio inexpugnable. Como en los dos precedentes, el Valencia Basket regresó de Turquía apabullado por el campeón de Europa (92-56). La derrota, a falta de dos jornadas para el final de la segunda fase de la Euroleague Women, despierta al equipo de Rubén Burgos del sueño de competir por la primera posición del grupo F y limita el objetivo a asegurar en la próxima jornada -22 de enero en Zaragoza- la segunda plaza. Una misión igualmente brillante, ya que garantiza un lugar en la Final Six tras una eliminatoria previa en la que se decidirá si el billete es directamente hacia las semifinales por el título o si esa lucha final arranca en los cuartos.

La puesta en escena invitó a ilusionarse a los aficionados ‘taronja’. Más intenso que su rival en los primeros cinco minutos, el Valencia BC llegó a mandar en el videomarcador por diez puntos ante la sorpresa del público turco, nada acostumbrado a ver a su elenco de estrellas de la WNBA por detrás. Dos triples, obra de Alina Iagupova y Kayla Alexander, dos puntos más entre medias de la pívot canadiense, una canasta en suspensión de Nadia Fingall y otra más de Yvonne Turner premiaron el trabajo en defensa y la claridad de ideas de las valencianas (2-12, m. 4).

Garnier pone las pilas a las suyas

La entrenadora del Fenerbahçe, Valerie Garnier, sin embargo, empezó a cambiar el signo del partido desde el banquillo. Tras un primer tiempo muerto solicitado por la francesa, las ‘canarias’ empezaron a desperezarse. Hasta el punto que un triple de la local Sevgi Uzun obligó a Burgos a parar el reloj temiéndose ya lo que se le venía por delante a las suyas (9-12, m. 6). La maniobra de sentar a la base Turner y dar entrada a Leo Fiebich no resultó. El control del juego terminó por esfumarse en favor de un adversario agresivo al máximo.

Los triples de Tina Charles y Gabby Williams le dieron por primera vez al ‘Fener’ una ventaja en el marcado que ya no perdería en todo el partido (15-14, m. 8). No hizo más que ampliarse. La canasta de Stephanie Mavunga fruto de la pelea en el suelo de Alina cerró el cuarto con una desventaja de cuatro puntos (22-18, m. 10). Solo fue un espejismo del espíritu competitivo que el Valencia no mostró. Hasta el punto de que las turcas sentenciaron el choque en los siguientes diez minutos. Más duras en defensa, mucho más certeras en los tiros y con una variedad de piezas incontestable en el banquillo, las jugadoras de Garnier comieron la moral de las de Rubén Burgos. Un tiro libre de Kayla, pasados los 14 minutos, y una acción de Fingall a los 18’ fueron los primeros puntos en el segundo capítulo del Valencia (38-21, m. 18). Tanta flaqueza y desatino hicieron que tras dos nuevas canastas de Charles, las turcas alcanzaran más de 20 de renta en un visto y no visto (42-21, m. 19).

Las valencianas finalizaron la primera parte con 13 pérdidas y el drama se multiplicó hasta las 26 al final del duelo. Un sinfín de anotaciones sencillas al contragolpe de las locales tras un robo tras otro provocaron que el ‘Fener’ doblara en el marcador al poco de iniciarse el tercer cuarto (52-26, m. 24). Las campeonas de Europa no tuvieron compasión y la paliza no se detuvo. Solamente Mavunga y Fingall pasaron de diez puntos en un Valencia que cayó de 36 puntos.