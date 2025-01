¿Qué ha empujado a Florentino y al Real Madrid a apoyar al Barcelona de Laporta en la 'reinscripción' de Olmo y Pau Víctor?

Mientras el Consejo Superior de Deportes, como confirmaba la ministra Pilar Alegría, "sigue estudiando" la cautelarísima pedida por el Barça por Olmo y Víctor, los diferentes clubes de Primera División se posicionan respecto a la posibilidad de que los dos jugadores del club azulgrana sean 'reinscritos', algo que va en contra de la reglamentación establecida. Alegría apuntaba también que tendrán que pedir explicaciones a la Real Federación Española de Fútbol y a LaLiga para poder dar una respuesta a la petición del Barcelona, que confía en poder alinear a Olmo y a Víctor en la final de la Supercopa en Arabia.

Atlético, Sevilla y Atlético, en contra

La Federación y LaLiga habían dejado claro que las gestiones para inscribir a Dani Olmo "están fuera de plazo". Sin embargo, desde los clubes opositores se advertía que Javier Tebas estaría a favor de la 'reinscripción' de los futbolistas del Barcelona argumentando que "no hacerlo iría contra el interés de la competición" por ser jugadores, especialmente el primero, que dan prestigio y atractivo a la Liga. La Federación, además, saldría beneficiada si se les inscribe porque eso les permitiría jugar con su club y Dani Olmo es un futbolista de peso en la selección, como demostró en la pasada Eurocopa. Por eso se han quitado un peso dejando la pelota en el tejado del Gobierno.

Casualmente esos mismos argumentos eran los que fundamentaban la decisión del CSD a favor de reinscribir a los futbolistas: "La no adopción de esta medida cautelar causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y, sobre todo para los jugadores. Esto podría dañar también los intereses de la selección española, así como el resto de competiciones nacionales, incluida LaLiga", explica el fallo.

LaLiga se ha visto obligada a hacer cumplir las normas porque esos clubes opositores han exigido de forma innegociable que se circunscribiesen al reglamento y se impidiera la inscripción de los jugadores. Atlético de Madrid, Sevilla y Athletic han sido los más beligerantes a la hora de exigir el cumplimiento de la normativa vigente. Precisamente el presidente de los bilbaínos, Jon Uriarte, verbalizó ese posicionamiento a su llegada a Arabia: "La normativa es común para todos y se tiene que cumplir, aunque no hemos formado ningún frente común con otros".

Y entonces el CSD concedió la cautelarísima al Barça, permitiendo que ambos jugadores puedan ser reinscritos, por ahora, en las competiciones. “La no adopción de esta medida causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y los futbolistas”, esgrimían desde el Gobierno. Una resolución que mantiene vivo un 'caso Olmo' que ofrece una fotografía inesperada del fútbol español, con clubes que se han opuesto frontalmente a acceder a los deseos del Barça, otros que han preferido ponerse de perfil y un grupo posicionado a favor de que los azulgrana pudieran reinscribir a sus jugadores. Lo que ha molestado enormemente a los clubes opositores ha sido "el agravio comparativo" al tener que escuchar que la no inscripción de Olmo suponía "debilitar la competición", cuando Atlético o Sevilla no han podido inscribir a futbolistas que tenían atados al no ser aceptados compromisos de pago más fiables que el de los futuros palcos VIP del Camp Nou a los árabes. Además, desde los clubes opositores se denunciaba que llueve sobre mojado porque LaLiga ya dio por buena la operación de la venta de un porcentaje de 'Barça Estudios' por unos ingresos que nunca alcanzaron lo escriturado.

Entre los clubes que han visto con buenos ojos la reinscripción de Olmo y Víctor aparece el Real Madrid. Florentino Pérez apostaba por mantener la buena sintonía con los azulgrana, por más que sean el máximo rival para conquistar la Liga junto al Atlético. La pregunta es, ¿qué ha empujado a Florentino a apoyar la maniobra de Laporta para salvar la inscripción de Olmo y Víctor?

Florentino, de la mano de Laporta

La respuesta es sencilla. Laporta es a día de hoy el único aliado con el que cuenta el presidente del Real Madrid para seguir peleando por implantar la Superliga en el calendario. Es por iniciativa de Laporta, no del Barcelona, por la que el club culé sigue respaldando a Pérez en esta quimera que se ha convertido echar a andar la competición enfrentándose a la UEFA. Florentino sabe que el apoyo culé pasa por su buena relación con Laporta y le interesa que siga al mando del club catalán. Y si el 'caso Olmo' terminaba mal y le costaba la presidencia a Laporta, Florentino sabía que el sucesor del presidente culé no respaldaría su lucha por sacar adelante la Superliga de la forma incondicional en la que lo está haciendo Laporta.

Eso explica la discreción del Real Madrid, que de puertas para adentro esperaba que el CSD conceda la cautelarísima al Barcelona, como ha ocurrido, postura que ha deslizado a sus medios 'afines' y que conocía el Gobierno antes de tomar su decisión. Una situación rocambolesca que han provocado que Florentino se haya alineado con Laporta a favor de la inscripción de Olmo y Pau Víctor, rearmando al máximo rival de los blancos, lo que ha generado sorpresa entre los aficionados madridistas, como han dejado claro en las redes sociales.