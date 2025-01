Ancelotti: "La Supercopa es un título que tiene valor"

Carlo Ancelotti fue el encargado de abrir la jornada maratonian a de previa de la gran final de la Supercopa de España en las instalaciones del King Abdullah Stadium.

El técnico italiano, que esta vez sí que llegó puntual a la cita con la prensa en una mañana sin caos circulatorio en Yeda, se mostró sereno y enfocado como siempre, habló sobre la importancia de la final, la inscripción de Dani Olmo y el estado físico de sus jugadores clave.

La importancia de la Supercopa

"Llegamos bien como siempre antes de una final, con ilusión y muchas ganas. Los problemas del partido ante el Mallorca se han resuelto. Prevale la confianza que tenemos en las finales. Es un título que tiene valor, cuando la ganamos, ganamos LaLiga y la Champions, te da más dinámica para seguir bien la temporada", afirmó Ancelotti, quien confía plenamente en el buen hacer de su equipo para reducir los peligros del Barça.

El recuerdo del Bernabéu

En la sala de prensa, el recuerdo del último clásico en el Bernabéu ha estado muy presente, con hasta tres preguntas sobre la grave derrota que sufrieron los blancos en el partido de la primera vuelta en Liga. Ancelotti, sin embargo, quiso relativizar y aseguró que han trabajado para evitar repetir los mismos errores:

“Hay que pensar en lo que pasó en el partido, nos ganaron y hemos hecho una evaluación de lo que pasó. Tuvimos problemas en la segunda parte y tenemos que evitar esos errores. Un clásico es un clásico y mete más presión cuando es una final ante el Barcelona”, recordó.

“En caso de derrota, la temporada sigue. Es una final y estamos cerca de otro título, pero soy consciente que en el fútbol todo puede pasar. El equipo ha mejorado, nadie puede negarlo. Una derrota no sería buena, pero el equipo seguirá adelante", matizó sobre un posible triunfo de los azulgranas.

El estado físico del equipo

El italiano confirmó que Jude Bellingham, que abrió el marcador en semis y acabó con problemas físicos, llegará a la final: “Sí, Jude está bien, estaba cargado por el partido como habitualmente pasa. Viene en una buena dinámica, es un jugador que en este momento que está marcando la diferencia”.

Más allá del inglés, Ancelotti también se encargó de tranquilizar a la parroquia blanca: todos los jugadores están disponibles contra el Barcelona.

La inscripción de Olmo y Pau Víctor

Como no podía ser de otro modo, el italiano tuvo que tratar el caso de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor después de que ambos jugadores recibieran la cautelar el pasado miércoles antes del partido de semifinales.

El Madrid, que es de los pocos clubes de Primera que no se ha pronunciado de manera oficial a través de un comunicado, dejó la faena en boca de su técnico, que no quiso entrar en polémicas: “¿Qué pasaría por mi cabeza si Olmo juega bien? Me pasaría que no hemos podido parar a un gran jugador, si juega lo que tenemos que pensar es quitar la calidad que tiene”.

El toque de polémica

Ancelotti también tuvo que pronunciarse sobre el arbitraje de la final de Gil Manzano y los comentarios de Real Madrid TV contra el colegiado, aunque esquivó la bala con señorío: "Es un buen árbitro, con experiencia, en muchos partidos importantes. Real Madrid TV tiene el mismo derecho a expresar su opinión", insistió.