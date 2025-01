A resarcirse de la derrota en Europa

El Valencia Basket comienza la segunda vuelta de la LF Endesa recibiendo a Durán Maquinaria Ensino en la Fonteta (domingo 12, 12:00 horas, Fonteta, À Punt). Tras la dura derrota en Estambul ante el Fenerbahçe, las ‘taronja’ pretenden seguir la buena dinámica que arrastra en la liga nacional, donde encadena cuatro victorias. Además, todo apunta a que Leticia Romero volverá a la pista superada la lesión en los isquios.

En las horas previas, el entrenador del Valencia BC, Rubén Burgos, destacó la «autocrítica» hecha en el seno del equipo tras caer en la cancha del vigente campeón de la Euroliga, y el propósito de enmienda delante de la afición. «Ante nuestro público que queremos cumplir con nuestra identidad de jugar los 40 minutos al 100 % de esfuerzo y sin guardarnos nada. No se nos puede exigir la victoria en Estambul, pero sí se nos debe exigir, y en eso no cumplimos, el dar el máximo nuestras posibilidades. No lo hicimos, simplemente en los primeros minutos. El equipo ha hecho esa autocrítica, sabiendo corregir las cosas y con la humildad de aceptar que no dimos nuestra mejor versión», explicó.

«Frente a un rival que siempre es complicado, que desarrolla un baloncesto muy dinámico, no será sencillo. Nuestra ambición y humildad está en trabajar los aspectos de mejora, el esfuerzo y las señas de identidad, y eso es lo que no cumplimos en Estambul, debemos cumplirlo el domingo en la Fonteta», añadió Burgos, que contará con las bajas habituales de Cristina Ouviña y Raquel Carrera.

La pívot gallega ha empezado ya a trabajar parcialmente con el equipo, en su proceso de recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en marzo. Tampoco podrá participar hoy María Zeta, quien sufre un esguince de tobillo. Leticia Romero, que sufría una lesión en la musculatura isquiotibial, en principio estará disponible. Para completar la plantilla se suma la jugadora joven Alicia Flórez.

Balance favorable 15-1

El Durán Maquinaria Ensino de Lugo, es un rival típico en la LF Endesa. El balance es ampliamente favorable al Valencia, que manda 15-1. En las últimas campañas, las rentas han sido muy favorables a las valencianas. En la 22/23, ganaron de 35 puntos, en la 2019/20, de 46, y se coronó la temporada pasada con un 102-41, con una renta de 61 puntos, la máxima anotación del equipo y el triunfo más amplio en Liga.

El Valencia BC venció en un trabado partido a domicilio en Lugo en la primera vuelta (60-77).n