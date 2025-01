Felipe Orts hace historia junto a Sofía Rodríguez

Felipe Orts y Sofía Rodríguez hicieron historia para el ciclocrós valenciano con su doblete en el Campeonato de España este domingo en As Pontes (A Coruña) sobre un espectacular circuito en el que no faltó el barro. El de La Vila Joiosa deshizo además el empate con dos históricos como José Luis Talamillo y David Seco, a los que deja atrás ya con sus siete títulos consecutivos, algo que nadie más ha logrado. El ciclista del Ridley Racing sigue añadiendo hitos a una temporada histórica que arrancó con el título de subcampeón de Europa que logró precisamente en Galicia, en Pontevedra, y con sus dos primeros podios en la Copa del Mundo -primeros también para el ciclocrós español-, tercero en Dublín y segundo en Hulst, a la espera la semana que viene de la cita marcada en rojo en casa, la Copa del Mundo de Benidorm.

Felipe Orts, de 29 años, venció con una gran superioridad y completó las seis vueltas al circuito de 2600 metros de longitud con zonas rápidas, tablones, escaleras y un arenero de 150 metros, en 1h03:19. En segunda posición, a 1:25 llegó Jofre Culell, y a 2:55 Mario Junquera, que acompañaron en el podio al alicantino.

«He corrido como me gusta»

«Ha sido una carrera muy complicada, siempre es una carrera con mucha presión», comentaba Orts en declaraciones a la RFEC, «pero me he encontrado muy bien, tenía margen. He corrido como me gusta, a mi ritmo, sin fallar, y tenemos el séptimo título consecutivo, así que más feliz imposible, ahora a disfrutarlo un poco», añadió ya pensando en la prueba de la Copa del Mundo del domingo cerca de casa: «En Benidorm vamos a pelear para conseguir el mejor puesto posible. Es una carrera complicada en la que los dos últimos años lo he hecho muy bien. Queremos superarnos, pero es difícil, aunque vamos a estar ahí, a pelear, y espero que todos estén volcándose para que podamos conseguirlo». n