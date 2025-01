"Estoy convencido de que València será sede del Mundial"

València recibía a la RFEF y a su nuevo presidente, Rafael Louzán, para una reunión de coordinación de las ayudas para la recuperación de los campos de fútbol afectados por la DANA que azotó la provincia de València el pasado 29 de octubre de 2024. A la misma, asistieron representantes de la Diputación de València; el Ayuntamiento de València; el Consejo Superior de Deportes; LaLiga; la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana; el Consorci Esportshorta; la Fundación Trinidad Alfonso; el Levante UD; el Valencia CF y el Villarreal CF. La reunión se está celebrando en la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

Tras la cumbre, en la agenda de Louzán está visitar el campo del Palleter de Paiporta, así como el Nou Mestalla. Un Nou Mestalla que empezó -de nuevo- sus obras el pasado 10 de enero, y que esta mañana ha amanecido con pintadas de 'Lim Out', que se prevé estar terminado para 2027. Tres años antes de la celebración del Mundial de España, Portugal y Marruecos, y que el presidente de la Federación española quiere que sea una de las sedes, pese a que oficialmente no está contemplado a día de hoy al no llegar a tiempo con las garantías.

"En ese apartado soy un valenciano más. Quiero que Valencia tenga una sede del Mundial. Valencia va a tener el estadio más moderno cuando se celebre el Mundial. Yo soy el primer aliado, lo he dicho y lo reitero esta gran ciudad si hay 11 sedes en España no puede quedar fuera y estoy convencido que así será. Vamos a trabajar para ello. Estoy plenamente convencido de que València va a ser sede". Así de contundente y optimista fue Louzán sobre la posibilidad de que el esqueleto de hormigón que yace sobre la Avenida de las Cortes Valencianas llegue a tiempo para el Mundial.

"Solo nos queda un camino: lograr que València sea sede. Hay razones más que suficientes para que sea sede. No es explicable que en España esta comunidad tan importante para el país no tenga sede para el Mundial", añadió el gallego.

¿Cómo se podría dar?

A día de hoy, entre los estadios que, a priori, van a ser sede del Mundial 2030 representando a España no figura el Nou Mestalla. Sin embargo, Louzán expone el caso del próximo Mundial como ejemplo de posibles cambios a lo largo de la candidatura.

"En el Mundial que se va a cerrar en Estados Unidos, Canadá y México (2026), Canadá iba a tener tres sedes y al final tiene una. Esto tiene cambios", aseguró, para después añadir que "podría ser más cauto, pero ser cauto no va conmigo. Tengo que decir lo que pienso y para lo que estoy aquí", concluyó.