Un campeón en potencia con ‘ADN’ valenciano

Tosha Schareina ha brillado con luz propia en el Dakar 2025, logrando un extraordinario segundo puesto en la clasificación general y consolidándose como uno de los grandes protagonistas de esta edición. Este resultado marca un hito en la historia del rally, ya que se convierte en la mejor clasificación jamás alcanzada por un piloto valenciano en el Dakar.

En un rally que será recordado como uno de los más duros y competitivos de la historia, el piloto valenciano demostró una mezcla de velocidad, estrategia y una fortaleza mental increíble para superar cada desafío que se le presentó.

Desde el prólogo hasta la última etapa, Tosha ofreció un espectáculo en cada kilómetro. Su actuación incluyó una victoria de etapa en la general, un segundo y un tercer puesto, además de nueve apariciones en el Top 10 de etapa. Pero lo más impresionante fue su capacidad para sobreponerse a dos fuertes caídas que pusieron a prueba tanto su resistencia física como su determinación.

La etapa final en Dammam no fue más que la culminación de dos semanas de pura adrenalina, en las que Schareina luchó codo a codo con los mejores pilotos del mundo, dejando claro que no solo está a la altura de los grandes, sino que ya es uno de ellos.

Sobre su gran papel en la competición, explicó la siguiente: «¡Qué Dakar! Estoy emocionado de haber cruzado la meta y de cerrar este rally con un segundo puesto en la general. Ha sido una carrera increíblemente dura, llena de momentos difíciles, pero también de satisfacción y lucha. Hemos dado todo en cada etapa, superando caídas y problemas. Este resultado me llena de energía para seguir mejorando y volver más fuerte. Ahora toca celebrar y disfrutar de todo lo que hemos conseguido». n

Tosha Schareina, nacido en València el 6 de julio de 1995, aunque con nombre y primer apellido alemán por su padre, llegaba como la principal baza española para lograr el Dakar en motos y su enorme participación ha confirmado el potencial que atesora. Creció en una familia humilde. Su madre se dedica a la hostelería y no disponía del dinero necesario para que Tosha soñara con convertirse en piloto. Su tío por parte de madre fue el que le regaló una moto cuando era pequeño y desde ahí fue progresando en competición gracias a la ayuda de amigos y mucha gente que le apoyó.

El piloto de 29 años afrontaba este Dakar con mucha confianza y ambición después de su fantástico regreso a la competición tras superar la fractura de muñeca que sufrió en el Dakar 2024. No puntuar allí y no participar en el Abu Dhabi Desert Challenge le impidió lograr el título del Mundial FIM W2RC, pero logró finalizar en una gran 3ª plaza mundialista. Todo gracias a sus increíbles resultados, ya que Tosha no se ha bajado del segundo puesto. Regresó al Mundial en el Rally Portugal con victoria, fue 2º en el Desafío Ruta 40 y 2º en el Rally de Marruecos. Terminó 13º en la general rodando en varias etapas a un ritmo muy semejante al de los pilotos oficiales.

Ahora, como piloto oficial en la estructura del Monster Energy Honda HRC, llegó como uno de los grandes favoritos en motos y lo cierto es que su participación en el Dakar no ha hecho sino confirmar que es una de las grandes alternativas de cara a las próximas grandes carreras, incluido el Dakar de 2026. «Es un honor ser uno de los españoles que intenta ser el sucesor de grandes mitos como Nani Roma y Marc Coma. Espero que algún día se pueda cumplir», decía antes de esta carrera. n