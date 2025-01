Alcaraz, a derribar la puerta en casa de Djokovic: La octava maravilla, 170 días después del oro

"Para ganar un Grand Slam hay que superar a los mejores". Lo tiene claro Carlos Alcaraz, que para alzar su primer Open de Australia deberá superar tres grandes finales. La primera, ante Novak Djokovic en cuartos de final, en la primera vez que se verán las caras en una ronda anterior a las semifinales.

Un nuevo duelo generacional con más alicientes que nunca. El murciano quiere por fin alcanzar las semifinales en Melbourne en busca de seguir con su gran objetivo de conquistar el único de los Grand Slam que todavía tiene pendiente y convertirse así en el tenista más joven en conseguir completar el póquer.

Por su parte, el serbio quiere seguir demostrando que en Australia no hay nadie que pueda con él. Diez veces campeón quiere seguir aumentando su leyenda y seguir en la lucha por conseguir su 25º título de Grand Slam.

Será el octavo duelo entre ambos, el primero desde la final de los Juegos Olímpicos de París, en el que Djokovic completó su obra maestra con la ansiada medalla de oro que tanto perseguía desde hacía tiempo. Sirvió también para desigualar el balance de victorias, que vuelve a ser favorable al serbio tras el nuevo triunfo en Wimbledon 2024 de Alcaraz.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se abrazan tras la final olímpica / Juanjo Martín / Efe

Partidos de leyenda y para el recuerdo que abren un nuevo capítulo en un lugar desconocido hasta el momento. Será en la Rod Laver Arena en el último turno de la sesión de este martes 21 de enero, en la que Alcaraz buscará ser el décimo hombre que consiga vencer a Djokovic en sus 104 partidos en Melbourne Park.

Como bien decía una pancarta en su último partido, la Rod Laver Arena podría perfectamente llamarse la 'Novak Djokovic Arena'. En ella, el de El Palmar quiere apuntarse una nueva gesta.

EN CASA DEL REY

"Este es su torneo y todos lo son. Es muy complicado enfrentarse a él en un Grand Slam, en cualquier superficie, en cualquier lado... es siempre a una odisea. Es un gran reto, pero estoy confiado y si estamos aquí es para vencer a los mejores" apuntó Alcaraz tras la victoria en cuarta ronda ante Jack Draper.

El español está desplegando un gran nivel de juego sumado además a la mejoría en su 'nuevo' servicio. La nueva mecánica empleada está surtiendo efecto y ante Djokovic deberá seguir funcionando a las mil maravillas para poder hacerle daño.

Sin sufrimientos ni dudas en sus cuatro partidos anteriores, Alcaraz llega pletórico de confianza a un nuevo duelo con el que he sido su gran rival en su todavía corta carrera.

Por su parte, Djokovic también llega con un gran nivel de forma. Como ya es habitual en él, el serbio ha ido de menos a más en el torneo y en cuarta ronda no tuvo que sufrir para derrotar a un hueso como Lehecka. "Estoy muy contento de haber podido vencer a Machac y a Lehecka en sets corridos, eso me anima a creer que puedo ganar contra cualquier rival en un buen día, cuando me siento en mi mejor forma. Eso es en lo que trato de centrarme, en mi juego, mi recuperación y mantenerme listo para cualquier cosa que me espere en la pista" apuntaba 'Nole' tras su pase a cuartos, conocedor de la dura batalla que le espera nuevamente ante Alcaraz.

"Espero que sea una gran batalla, como la mayoría de partidos en los que nos hemos enfrentado. Carlos es genial de ver, pero no tanto jugar contra él. Estoy ansioso por que llegue. Creo que cuando salió el cuadro mucha gente estaba esperando un potencial enfrentamiento de cuartos de final entre Alcaraz y yo, así que aquí estamos" avisó el serbio.

170 DÍAS DESPUÉS

Este martes la Rod Laver Arena vivirá un nuevo duelo de una rivalidad que ya es historia del deporte rey de la raqueta. Un nuevo episodio de una saga que cuenta ya con siete maravillas, algunas de tan recordadas como la gran final de Wimbledon 2023, y que en Australia vivirá la octava.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se verán las caras por octava vez / NEIL HALL / EFE

170 días después de la gran final olímpica, una de las mayores victorias en la carrera de Djokovic y la derrota más dolorosa en la carrera de Alcaraz. El murciano quiere destrozar todos los récords de precocidad en el tenis y para ello, deberá destronar al Rey en su propia casa.

Alcaraz - Djokovic. Cuartos de final en el Open de Australia. La batalla está servida. El espectáculo también.