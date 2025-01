La Liga F garantiza su viabilidad económica tras el fin de las ayudas del Gobierno

La Liga F tiene garantiza su viabilidad económica a partir de la próxima temporada, cuando finalizará el apoyo económico impulsado por el Gobierno para la puesta en marcha de la liga profesional. Su presidenta, Beatriz Álvarez, ha trasladado esa convicción en un encuentro con periodistas celebrado este miércoles en la sede de la patronal, en la madrileña calle Fortuny.

Álvarez ha explicado que el nuevo convenio de coordinación con la RFEF, firmado tras la salida del organismo de Luis Rubiales, así como el incremento por ingresos comerciales, garantizan la sostenibilidad de la competición a partir de la temporada 2024/25. Dejando abierta la puerta, además, a la incorporación de un patrocinador nominal de la Liga F, socio que no existe desde la 'espantada' de Finetwork en junio de 2023.

La Supercopa femenina y Arabia

En dicho encuentro, Álvarez ha repasado algunos de los temas de actualidad del fútbol femenino. Entre ellos, la posibilidad de que la Supercopa femenina se traslade en el futuro a Arabia Saudí. "Hablé con Rafa [Louzán]. Me transmitió que no había una propuesta de Arabia Saudí sobre la mesa para la Supercopa femenina, que simplemente lo planteó en una entrevista como posibilidad, pero que no hay nada", ha explicado sobre las declaraciones del presidente de la RFEF.

Dado que, por la información que maneja, ese proyecto es una mera hipótesis, Álvarez ha eludido pronunciarse más allá. Argumentando también que ella es portavoz de 18 clubes y que no hay una postura fijada al respecto. "Desde la Liga F daremos voz a lo que piensen los clubes y las jugadoras, pero nuestra prioridad es rentabilizar la competición, llenar un estadio...", ha añadido.

Un producto "abandonado"

Y es que se trata de una competición todavía muy precaria. De hecho, se disputa esta semana (miércoles y jueves las semifinales y el domingo la final) de manera precipitada. La sede, el estadio de Butarque en Leganés, se anunció hace poco más de un mes. "Y ha habido años peores, con días o semanas. Es un producto que, como la Copa de la Reina, estaba abandonado durante la etapa de Rubiales. Nunca se le había prestado atención y es una herencia del pasado, no de los dirigentes actuales", ha explicado el director general de la Liga F, Pablo Vilches, también presente en el encuentro con los medios.

Sobre Louzán, Álvarez ha agradecido su decisión de incorporar a su junta directiva a diferentes estamentos del fútbol, incluida la Liga F, que ocupa una vicepresidencia en la figura de la propia Álvarez: "Hay un cambio en la forma de gobernar que yo aplaudo. Hay muchas sensibilidades representadas, con mucha presencia de mujeres. Buscamos todos la paz institucional y tengo la esperanza de que cambien las cosas y la relación es mucho más fácil", ha destacado.

La presidenta de la Liga F también ha celebrado el acuerdo para la firma del nuevo convenio colectivo, lamentando que AFE y UGT hayan decidido no firmarlo. Esa postura, para Álvarez, responde más de intereses "políticos" entre sindicatos que al contenido del texto pactado con el resto de agentes, entre ellos el sindicato mayoritario de las jugadoras, FutPro, que "mejora al anterior en todos los aspectos".