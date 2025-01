«Cuando me llamó el Levante, lloré»

El nuevo delantero del Levante, Álex Forés, admitió que lloró cuando el club valenciano, en el que se formó entre 2012 y 2016, le llamó para incorporarse en este mercado de invierno y aseguró que ve capaz a su equipo de pelear por el ascenso a Primera División. La llegada del delantero, que aterriza a préstamo, es un aliciente más para pensar que el equipo podrá subir de categoría, ya que su precedente son 16 goles con el Villarreal ‘B’ precisamente en Segunda, unos registros que invitan al optimismo granota.

«Estoy muy ilusionado por volver a casa y voy a dar todo de mí por esta camiseta porque realmente la siento. Me puse a llorar cuando me llamó el Levante», dijo durante su presentación el atacante valenciano, que llega cedido por el Villarreal hasta el final de temporada.

El futbolista, que acaba de recuperarse de una fractura en la tibia que sufrió en mayo de 2024, explicó que está «a disposición» del entrenador del equipo, Julián Calero, y confesó que le ha sorprendido el nivel de sus compañeros. «Tenía una visión diferente a la que tengo ahora. Veo un grupo increíble y mucha calidad y el objetivo es claro. Creo que tenemos bastantes probabilidades de poder luchar por el ascenso», comentó.

Forés explicó que ha sido «un mercado movido» y no quiso pronunciarse sobre una posible continuidad en el Levante más allá del 30 de junio. «Lo que depende de mí son estos seis meses, ya se vería entre clubes. Esta es mi casa, pero también el Villarreal ha sido mi casa», afirmó el delantero valenciano.

Uno viene y otro se va

Andrés García se despidió del Levante UD a través de un emotivo vídeo de agradecimiento al club. El ya nuevo jugador del Aston Villa, no pudo contener sus lágrimas cuando pisó el Ciutat por última vez antes de volar a la Premier League: «Ha sido mi segunda familia, me habéis acogido como uno más desde el principio. Solo tengo palabras de agradecimiento para este club. Cuando ahora estaba en el césped me venían todos los recuerdos y me he desmoronado porque son emociones y recuerdos que se van guardando dentro de ti. La experiencia que he vivido aquí la voy a llevar siempre en mi corazón», expresaba conmovido. «Creo que va a ser muy difícil encontrar eso porque es un club muy familiar. He tenido tanta gente que ha estado en momentos clave…». n