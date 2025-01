La nueva hoja de ruta de Badosa: ¿Qué le falta para ganar un Grand Slam?

El Open de Australia ya es historia pasada para Paula Badosa, que con su recuerdo como gran referente, mira ya hacia delante. Sus primeras semifinales de un Grand Slam son el mejor inicio posible de un año que debía ser el de su recuperación final. Algo que en menos de un mes ha conseguido hacer.

Ello debe quitar ya cualquier tipo de presión a una Badosa que se ha visto capaz de todo y que ha conseguido volver a disfrutar sobre una pista de tenis, algo que necesitaba más que nada. Atrás queda ya un tramo inicial de 2024 para el olvido y todo el lastre de lesiones y de malos momentos que tanto la atizaron.

"La vida tiene una forma de ponernos a prueba, poniendo a prueba nuestra fuerza y determinación. Pero es en esos momentos difíciles cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. Superar la adversidad no se trata solo de aguantar, se trata de crecer, evolucionar y salir de ella más fuertes de lo que jamás imaginamos. He aprendido a ver la belleza del camino, incluso las partes que parecían imposibles en su momento. Esas luchas me formaron, me enseñaron resiliencia y profundizaron mi gratitud por cada éxito y pequeña victoria que siguieron" escribía ella misma en sus redes sociales horas después de su derrota ante Sabalenka.

Paula regresa ahora a su residencia en Dubai, donde tras unos días de merecido descanso, empezará a preparar la segunda gira de la temporada. Será por el Golfo Pérsico con una primera cita en Abu Dhabi en un torneo de categoría 500, que precederá los dos primeros WTA 1000 del año, que se disputarán en Doha (del 9 al 15 de febrero) y en Dubai (del 16 al 22).

Un exigente mes de febrero para intentar dar un paso más, con la tranquilidad de saber que no defiende apenas puntos hasta el mes de mayo. En Doha defenderá solo la primera ronda superada en 2024, mientras que en Dubai nada, al caer a las primeras de cambio.

Hasta el torneo de Roma, la española tiene por delante tres meses en los que todo lo que venga le servirá para seguir sumando puntos y escalando en un ranking WTA en el que este próximo lunes aparecerá como número 10.

El Grand Slam, un sueño otra vez real

Como cada jugador/a de tenis, ganar un Grand Slam es siempre el gran sueño. Para Paula, no es diferente. Un sueño que en muchos casos, sueño es. Aunque para Badosa ya no. La española ha demostrado que puede alzarse con un gran título y a buen seguro que en las próximas quinielas va a aparecer en lo más alto.

El próximo gran reto en el calendario no es otro que Roland Garros. Probablemente, un sueño todavía más real, para una Paula Badosa que tiene en la tierra batida su superficie predilecta. En pista dura, con Aryna Sabalenka al nivel mostrado este jueves, poco más se puede hacer, pero en tierra, pese a que Swiatek sigue siendo la gran dominadora, Badosa puede tener algo que más que decir.

Habrá que ver como funciona esta nueva versión de Badosa sobre la tierra batida, que abrirá gira el próximo mes de marzo, con los meses de abril y mayo repletos de torneos hasta llegar a París.

En pista dura ha demostrado ser otra, alcanzando un nivel nunca visto en ella. Sobre arcilla, las esperanzas volverán a ser máximas, donde demostró ser temible en sus mejores momentos. Allí ya jugó sus primeros cuartos de final, en 2021, cuando cayó derrotada ante Tamara Zidansek.

Con el nivel mostrado y su claro dominio sobre tierra, esta nueva Paula Badosa está destinada a conseguir grandes cosas sobre tierra, sin olvidarse evidentemente de la pista dura, donde todavía queda el US Open en el mes de agosto, en el que defenderá los cuartos de final.

En Wimbledon, es otra historia, aunque ya sabemos que la hierba londinense siempre depara grandes sorpresas.

Sea como sea, la Badosa que ha brillado en Australia es una tenista nueva, llena de ambición y de confianza, que puede dejar a cualquiera en su camino en busca de conseguir grandes objetivos. Y por qué no, un Grand Slam.