Montserrat, Faura i Borbotó continuen imbatuts a la Copa Hivern de galotxa

Després de la segona jornada de la 6a Copa Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València, Navagro Faura i CPV Borbotó A van aconseguir sonades victòries davant els seus rivals que els col·loquen com a líders dels grups A i B, respectivament. Lanzadera Montserrat C també va obtindre els tres punts i avança a la segona posició del grup A.

Al grup A, el carrer de Montserrat va acollir la partida entre Lanzadera Montserrat C i Petardería Fantasía Meliana A, resolta amb un contundent 70-0 per a l’equip local. A la canxa de Faura, l’equip local va fer-se amb els tres punts després de derrotar Econsost Albalat dels Sorells B per un marcador de 70-15, que els proclama com a líders en solitari del grup. Lanzadera Montserrat A va descansar aquesta jornada.

Quant al grup B, el partit entre Farmacia Gregorio Albalat dels Sorells i Agroturia Massalfassar va haver d’ajornar-se a causa de la pluja. En l’altre partit del grup, Lanzadera Montserrat B va caure davant el líder, CPV Borbotó A, per un marcador de 20-70. Lanzadera Montserrat D va ser l’equip a qui li va correspondre el descans aquesta segona jornada.

Hui divendres s’enceta la tercera jornada a la canxa d’Albalat dels Sorells, on l’equip B rebrà (17:00) a Montserrat A. Demà dissabte Albalat dels Sorells A i Montserrat B es citaran a partir de les 16:00 hores. El diumenge, a les 10:30, Faura i Montserrat C es veuran les cares al carrer faurer. A les 11:00, jugaran Massalfassar i Montserrat D.n