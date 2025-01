Djokovic se retira y Zverev jugará la final ante Sinner

No era un farol. Las dudas de Novak Djokovic sobre su estado físico que tanto revuelo cogieron tras el partido ante Carlos Alcaraz, eran muy reales. Tanto, que el serbio tan solo pudo disputar un set ante Alexander Zverev en su partido de semifinales. No pareció estar tan tocado en ningún momento en la hora y 22 minutos que duró un parcial que se decantó del lado del alemán en un apretado ‘tie break’, con una volea aparentemente sencilla para Djokovic, que acabó por estrellarse en la red.

Tras ello, el serbio no lo dudó un solo segundo y se quedó en el centro de la pista para darle la mano directamente a Zverev, que parecía no estarse creyendo lo sucedido. Un hecho que la gente no se tomó nada bien y despidió a su diez veces campeón entre abucheos, mientras Djokovic con mirada desafiante respondía con los dedos pulgares hacia arriba. «Por favor, muchachos, no abucheen a un jugador que se lesiona. Sé que todos pagaron las entradas, pero Novak ha dado todo de su vida al deporte en los últimos 20 años» apuntó Zverev en el inicio de su comparecencia a pie de pista.

El rival de Zverev en la final será Jannik Sinner que no falló ante Ben Shelton (7-6, 6-2 y 6-2) y supo aprovechar el franco camino hasta la final.

Hoy, la final femenina

La bielorrusa Aryna Sabalenka, primera jugadora del mundo y vigente campeona, tendrá la oportunidad hoy en la final del Open de Australia (9.30 horas CET) de conseguir su tercera corona consecutiva frente a la estadounidense Madison Keys. n