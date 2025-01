Los ‘Hispanos’ se quedan fuera del Mundial

El cambio generacional de los Hispanos se vio frenado ayer con la eliminación en la Ronda Principal del Mundial a falta de la última jornada tras sumar un punto en los tres últimos partidos. Ayer fue Portugal la que se impuso merecidamente al equipo de Jordi Ribera por 29-35 con un gran Kiko Costa.

No es una tragedia. Si las Guerreras llevan dos competiciones cayendo a las primeras de cambio (Juegos y Europeo) sin que se discuta la continuidad de Ambros Martín, ¿alguien en su sano juicio puede cuestionar al seleccionador? De todas formas, lo sucedido en Oslo ayudará a Ribera a completar en la pista ese relevo que llevará al 40x20 a Djordje Cikusa (jugó tres minutos), a su hermano Petar (un ataque), a Carlos Álvarez (no jugó), a Víctor Romero (no se vistió) o a Ferran Castillo (último descarte). Toca seguir remando todos juntos para ir reconstruyendo un equipo que ha perdido a gente de la importancia de Julen Aguinagalde, Raúl Entrerríos, Viran Morros, Gedeón Guardiola o Antonio García). n