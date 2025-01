El Valencia Basket compite en la segunda mitad, pero cae ante las campeonas de Europa (71-88)

El Valencia Basket cierra la fase regular de la Euroliga Femenina con una derrota ante el Fenerbahce, que no sabe tan mal, sobre todo por lo visto en la segunda mitad. Los dos primeros parciales fueron muy favorables para las turcas, pero a la salida del descanso las de Rubén Burgos fueron mejores que Fenerbahce, lo que sirve de espejo en el que mirarse de cara a una posible Final Six. Pero primero, deberán medirse al CBK Mersin en el play-in.

Desde la primera canasta estuvo por delante Fenerbahce en el encuentro, y de ahí no se bajó. Ya en el primer cuarto, las de Valerie Garnier demostraron porque son las campeonas de Europa. Desde la línea de tiros libres inauguró el electrónico Gabby Williams, que se fue a ocho puntos ya solo en el primer cuarto. No quitó el pie del acelerador el cuadro turco, que apenas falló canastas a lo largo del partido. Allemand y Sabally iban haciendo daño, mientras las de Rubén Burgos no encontraban fluidez en ataque, con tiros muy forzados y, sobre todo, fallando todos los triples. El primero, y único del primer cuarto, lo anotaría Fingall para poner el 7-13, pero Meesseman con un rebote ofensivo y Gabby de nuevo desde la línea de 3 obligaban a parar el partido a Burgos. Salía Alicia Flórez aportando mucha energía, pero el acierto seguía sin llegar. Iagupova con un gran aro pasado y Flórez recorriendo todo el parqué de la Fonteta cortaban la diferencia a menos de 10 puntos, pero poco duraría. Un triple de Allemand cerraba el cuarto con 14-29 tras varios fallos de VBC, y una gran acción de Meesseman, imparable bajo aros.

El segundo acto comenzó siguiendo la tónica del resto del partido. Falló Valencia su primera canasta, y a la contra dos más para el 'Fener'. Que en el siguiente ataque ampliaba la ventaja con un tiro desde más allá del 6,75 Atkins. Vitola anotaba un tiro libre, mientras que Fiebich anotaba el segundo triple taronja. Empezaban a crecerse las locales, que con una canasta de dos de Vitola reducía la ventaja turca a 14, obligando a pedir tiempo muerto a Garnier. Sin embargo, un parcial de 2-13 terminaba de romper el partido, con varias canastas seguidas de Tina, un triple de Gabby, y de nuevo Meesseman desde la pintura. Iagupova cortaba la sangría de tres, pero respondía Gabby Williams con dos puntos más. Alicia Flórez, con un gran triple, ponía el 29-51, pero de nuevo cinco puntos seguidos de Uzun agrandaban la ventaja otomana, mandando el partido al descanso con +28 para el 'Fener' después de una canasta sobre la bocina de Alicia Flórez (31-59).

Enorme segunda mitad

El tercer cuarto, a diferencia de lo que podía parecer por lo visto en la primera mitad, se lo llevó el Valencia Basket con un parcial favorable de 17-14. Desde la defensa y un ataque más ordenado, las taronja salieron al parqué tras el descanso de la mejor forma posible. Con un triple de Alba Torrens. Lo contestaba Allemand desde casi ocho metros, pero sería el único que anotarían las turcas en el tercer acto. Vitola y Fiebich, con dos canastas de dos seguidas, seguían recortando distancias, hasta que Atkins bajó el suflé. Pero desde la defensa las valencianas ya se encontraban cómodas en la cancha, no permitiendo anotar a Fenerbahce con tanta facilidad.

Alba Torrens metía su segundo triple para poner la diferencia en 23 puntos, obligando al banquillo visitante a pedir tiempo muerto. El Valencia estaba lejos, pero vivo en el partido. Meesseman y Milic recortaban distancias en el cuarto, mientras ajustaba las turcas en defensa, trastabillando los ataques taronjas. Sin embargo, Alicia Flórez, desde su energía, seguía haciendo daño. Dos puntos más suyos, para que Iagupova cerrara el cuarto sobre la bocina con 46-72, y un parcial favorable para las taronja.

El último cuarto siguió la tónica del tercer acto. Con un Valencia Basket absolutamente volcado, al que le entraron los triples, y que siguió fuerte en defensa. Un último capítulo del partido en el que la Fonteta disfrutó de un intercambio de canastas frenético, pero que no sirvió para recortar la distancia lo suficiente como para acercarse en el marcador y ponerle el miedo en el cuerpo a las turcas. Entre canastas a cuentagotas de Milic y Allemand, Kayla sumaba de dos, y Broncano y Flórez anotaban desde la larga distancia para seguir recortando la distancia. La exterior, se recorrió de nuevo la cancha a toda velocidad para anotar dos puntos y poner el -20 para las locales, y obligar a pedir tiempo muerto a la entrenadora francesa. Desde entonces, mejoró en ataque Fener, pero no bajó el listón Valencia, que a base de los triples de Iagupova, Vitola y Fiebich consiguieron pintar de taronja el parcial del cuarto cuarto (23-15), y dejar el resultado final en 71-88. Gran segunda mitad del Valencia Basket.