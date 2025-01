Cinco días para desatascar la puntería en el mercado

En cinco días, Miguel Ángel Corona cerrará su décima ventana de fichajes como máximo responsable de la parcela deportiva del club. Desde que se presentó ante el valencianismo con el fichaje de Patrick Cutrone, con el talaverano al frente han llegado (contando a Diego López, al que fichó Marco Otero para el filial) 20 futbolistas de ataque entre extremos, mediapuntas y delanteros ofreciendo un rendimiento muy pobre en la mayoría de casos. Ahora afronta el tramo final del mercado más trascendente de su carrera obligado a acertar con los refuerzos porque de ello depende en gran medida que el Valencia CF se salve de descender a Segunda División. Sus números son incompatibles con seguir en el cargo, pero en los cinco días que restan debe dar en la diana para que Carlos Corberán pueda tener los recursos suficientes para levantar a un equipo que arrastra un importante déficit a la hora de generar ocasiones de peligro.

Hasta el momento, al margen de Hugo Duro, de la irrupción de Diego López desde el Mestalla y de las últimas jornadas de Luis Rioja, los únicos dos fichajes de ataque que han dado resultado han sido Justin Kluivert y Samu Lino, futbolistas cedidos por dos equipos de superior entidad competitiva. Duro ha conseguido anotar 28 goles y dar 10 asistencias desde que el club lo fichó con el aval de José Bordalás, mientras que Diego López, con 9 tantos y diez pases de gol en 67 partidos subiendo desde el filial fue uno de los grandes aciertos del Pipo Baraja como entrenador. Por lo que respecta a Lino y Kluivert, por otra parte, ambos marcaron seis goles y dieron dos y una asistencia respectivamente hace dos campañas, cuando el equipo logró salvar la categoría en la última jornada del campeonato. Rioja, por último, se postula junto con Gayà como uno de los grandes argumentos del equipo en la segunda vuelta del campeonato.

A partir de aquí, el trabajo de Corona ha sido realmente malo. Fichajes como Marcos André -que costó perder el poder de una estrella emergente como Kang In Lee-, Samu Castillejo, Selim Amallah, Hélder Costa, Peter Federico o Samu Castillejo ofrecieron un nivel paupérrimo, por no hablar de que sus apuestas del pasado verano se han convertido en un problema para este invierno, limitando las fichas disponibles para incorporar refuerzos y ofreciendo más bien pocos recursos ofensivos al entrenador. El club quiere ‘quitarse de encima’, con la dificultad que ello entraña por el poco mercado que tienen, a Germán Valera, Dani Gómez o Rafa Mir -fichaje en el que insistió mucho Rubén Baraja-, es decir, al 75 por cien de fichajes de ataque que hizo en verano.

En una época de dificultades económicas (causadas por el mal rendimiento deportivo y la negativa de Lim a apostar por el equipo), el Valencia necesitaba una dirección deportiva con la capacidad de trabajo y la creatividad suficiente como para encontrar en el mercado recursos que ayudaran al equipo a competir, sin embargo ha tenido unos responsables que en todo caso han acelerado la caída del club a la lucha por la permanencia. Los números ligueros del desastre de Corona son demoledores. De los 20 fichajes para el último tercio del terreno de juego que ha hecho desde está al mando hasta ocho no marcaron ningún gol, siete no dieron ni una sola asistencia, solo uno de ellos (Hugo Duro) ha superado los 10 goles y dos de ellos (Duro y Diego López) las diez asistencias. Reduciendo el filtro no entran muchos más, ya que solo cinco de los 20 (un 25 por cien) han superado los cinco goles como valencianista y solo los dos mencionados han repartido más de cinco asistencias de gol.

Centrándonos en el agregado, entre los 20 futbolistas suman un total de 74 goles en Liga o, lo que es lo mismo, salen a 3’7 goles por jugador de ataque fichado en la ‘era Corona’. Por lo que respecta a las asistencias, entre los 20 futbolistas han repartido 40 asistencias de gol -solamente dos por jugador- y la mitad las han dado Diego López y Hugo Duro, por lo que entre los otros 18 han sumado promediado solo 1’1 asistencias por futbolista. Fichajes de impacto casi nulo que explican las enormes dificultades del equipo para generar peligro en las últimas temporadas y que lo han llevado a la peor posición de su historia. Ya es hora de que acierte.