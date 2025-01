Triunfo taronja para meter presión a sus perseguidores antes del parón (69-55)

El Valencia Basket hizo los deberes en la Fonteta con un trabajado triunfo ante Araski (69-55) para cerrar la jornada de viernes a dos victorias de Spar Girona, que todavía tiene que jugar, y a tres de Perfumerías Avenida. Un sensacional segundo cuarto le dio la vuelta a un primer acto muy flojo a base de triples y defensa, dejando a las verdinegras en tan solo dos puntos. Las de Rubén Burgos se marchan a unas ventanas de febrero sin taronjas con España y cerrando así una semana de mucha carga de partidos. Leti Romero volvió a buen nivel y Queralt Casas tuvo unos minutos tras sus molestias en la rodilla.

No pasará a la historia el primer cuarto como el mejor del Valencia Basket. A las de Rubén Burgos le costó mucho entrar en el partido, y tanto en ataque con poca fluidez como en defensa con poca intensidad, Araski salió al parqué de la Fonteta mejor plantadas. Bajo la batuta de Hill y Lisowa, las verdinegras sumaron los primeros puntos del partido de la mano de Brewer. Kayla, tras rebote ofensivo, empató el partido y Fiebich anotó el primer triple tras dos puntos de Slonsak desde cinco metros. Los ataques taronjas no eran claros, mientras Araski seguía sumando. Las canastas de Brewer y Mununga obligaron a parar el partido a Burgos. Salió bien Valencia del TM con dos puntos de Vitola, pero contestó Lisowa con rapidez. Burgos movió el banquillo con la salida de Iagupova, que en su primer contacto con el esférico anotó desde más allá del 6,75. El triple de Natalia puso cuatro arriba a Araski, que seguía bien en ataque, y en defensa incomodando a VBC, que se quedó en 14 puntos en el primer cuarto (14-20).

El segundo acto nada tuvo que ver con lo que se vio en los primeros 10 minutos. Alba Torrens abría el cuarto desde la larga distancia, en lo que sería una demostración de lo que nos esperaba. Subía la actividad defensiva Valencia y tras un tapón de Fingall empataba a 20 el partido Alba Torrens con su segundo triple. Pero las taronja no se quedaron ahí. Iagupova anotaba de tres desde el párquing de la Fonteta, obligando a pedir tiempo muerto a Urieta. Pero de poco sirvió. Araski no conseguía anotar y Vitola volvía a hacer daño desde más allá del 6,75, a lo que seguía una nueva canasta de Alba, esta vez de dos tras remontar línea de fondo y poner el parcial de 14-0 en el cuarto. Leti puso el balón sobre el parqué y empezó a dar asistencias, una dejando a Mavunga sola en la pintura, y otra a Alicia Flórez, que en su primer tiro anotó de tres para seguir su semana fantástica tras su partidazo ante Fenerbahce. 37-22 al descanso con tan solo una canasta visitante.

Salió con fuerza Araski tras el descanso con cinco puntos seguidos, obligando a pedir tiempo muerto a Rubén Burgos, al que le funcionó la pizarra. Dos puntos más de Alba Torrens a la salida del tiempo. Esa sería la tónica del cuarto. Canastas cruzadas entre Araski y Valencia, primero Turner con un triple liberada, y luego Mavunga a pase de Alina. Hill ponía la magia con una canasta de espaldas, pero las defensas se pondrían el mono de trabajo y entonces la anotación se estancó al ecuador del tercer capítulo con el 45-31. A falta de 2:33 para el final del cuarto Fiebich, por fin, volvía a hacer mover el electrónico y la valenciana Brotons respondía bajo el aro. Al final del tercer cuarto, ventaja solvente taronja, que a base de defensa cimentaba su victoria (55-37).

Último cuarto

El último acto seguiría la misma tónica de los anteriores 10 minutos. Anotación muy a cuentagotas. Defensas correosas. Fallos bajo el aro. Iagupova ponía el primer destello del cuarto con un triple que entraba con mucho suspense tras rebotar en el aro. Muchas imprecisiones y muchas faltas provocaron que Valencia Basket fuese a la línea de tiros libres con facilidad, mientras Araski anotaba con muchas dificultades sobre la telaraña defensiva taronja. Las verdinegras se dieron con un canto en los dientes en el último cuarto con un triple, para acercar la diferencia a diez, pero tan solo quedaban dos minutos para la conclusión. Sólido triunfo taronja para ser todavía más líderes, y poner tierra de por medio con sus perseguidores antes del parón. Si Spar Girona no gana su encuentro, las de Rubén Burgos volverán de las ventanas de febrero con una distancia de dos victorias.

Rubén Burgos, crítico tras el partido

El técnico valenciano no se mostró nada contento tras el partido, tanto en intensidad como en concentración. "Felicitar a Araski por su persistencia y por jugar con máxima intensidad hasta el final. Ya lo hicieron en Vitoria. Su intensidad ha sido mayor a la nuestra. Por fases de juego hemos tenido un juego aceptable. Hay muchos aspectos a mejorar individualmente y colectivamente. No queremos marcar partidos y decir en este día sí y otros no. No hemos dado el 100 %"