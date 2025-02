Con la miel en los labios tras remontar 27 puntos en Andorra (86-84)

Pudo ser una remontada histórica, pero cuando lo más difícil parecía conseguido después de remontar 27 puntos, el Valencia Basket no pudo cerrar el partido en los dos últimos minutos a pesar de que Chris Jones tuvo el triple que pudo dar la victoria. Una derrota (86-84) ante el Andorra que les complica el coliderato a la espera de ver lo que hacen este domingo el Unicaja y el Real Madrid.

Sin Semi Ojeleye por descarte técnico, Pedro Martínez salió de inicio con Chris Jones, Brancou Badio, López-Arostegui, Jaime Pradilla y Matt Costello. Un quinteto que sufrió la salida en tromba del MoraBanc, con siete puntos de Doumbouya en los primeros minutos y un sorprendente parcial de 12-0 tras un triple del extaronja Shannon Evans.

Mientras, el Valencia Basket encadenaba errores en el tiro, incapaz de anotar algún triple en todo el primer cuarto con un 0 de 9 desde el 6,75 y sufriendo parar parar el festival anotador de Kyle Kuric, autor de 10 puntos en los primeros diez minutos.

Más de cuatro minutos y medio tardó en llegar la primera canasta taronja, a manos de Costello, quien recortó mínimamente diferencias al final desde el tiro libre para poner un inquietante 26-10, en un primer período en el que solo Montero, con un 2+1 y López-Arostegui, lograron sumar también.

Caída libre hasta el -27

El de Getxo intentaba tirar del carro en la vuelta a la pista con dos canastas consecutivas, pero a las dificultades para contener a Kuric se le sumaron los problemas para frenar a Harding, que lideró a los suyos hasta un increíble 41-14. Ver para creer en este Valencia BC, cada vez más precipitado y nervioso y con una falta de confianza que se plasmaba en el tiro y en las decisiones en pista.

Un atasco monumental del que solo se podía intentar salir encadenando un par de acciones buenas seguidas y estas llegaron, como es habitual, desde el 6,75, con los triples de Montero y Pradilla, instantes antes de que Sestina respondiera también con otro triple a una nueva canasta de Harding, quien sumaba ya 9 puntos.

Joan Plaza paraba el partido para cortar la inercia que tomaba y Pedro Martínez sentaba a un Badio que sumaba ya tres faltas. Hasta el descanso, solo se sumó ya desde el tiro libre, con Jovic y Montero perdonando uno cada uno para poner el 44-26 antes de irse a vestuarios.

La remontada no era imposible para este Valencia Basket con dos cuartos por jugar, pero las sensaciones no eran las mejores, con apenas un 20% de acierto en triples y 11 pérdidas ya, sola una menos de la media por partido este curso.

Reacción hacia la barrera de los 10 puntos

Pero este Valencia BC nunca baja los brazos y tras una rápida canasta de Pradilla y cinco puntos seguidos de López-Arostegui, recuperaron la confianza y el acierto desde el 6,75, con Costello y Jones sumando también triples para poner el 51-39 antes del ecuador del tercer cuarto. La remontada ya no parecía imposible, pero se seguían sumando pérdidas y no se lograba bajar de la barrera psicológica de los 10 puntos, a la que se llegó en dos ocasiones tras canasta de Puerto. Okoye ponía el 59-46 con otro triple, pero tras dos tiros libres de Badio, Reuvers logró el primer objetivo de bajar de esos 10 puntos, sumando desde el 6,75 para poner el 59-51 a dos minutos del final del tercer cuarto. Lástima que no diera tiempo a que aparecieran los nervios en los locales, quienes sumaron un rápido 5-0 con triple de Harding y mate de Okoye que llevaron a Pedro Martínez a parar el partido (64-51). Dos Anjos y Harding ampliaron diferencias hasta el 67-54 pese a los tiros libres de López-Arostegui y Costello.

Fe en la remontada

Las opciones de remontada pasaban por empezar a sumar rápido y aumentar la intensidad defensiva, cerrando un rebote que hasta ese momento había sido una pesadilla. Y nada mejor que una canasta rápida tras robo de Jones para seguir creyendo. La estrella taronja tomaba el mando, Pradilla ponía todo de su parte con un triple que valía oro, De Larrea sumaba dos canastas y Montero se crecía ante su exequipo, con los rivales nerviosos ante una remontada que se veía venir minuto a minuto.

Los locales solo encontraban tranquilidad en las manos de Lammers, con lanzamientos precipitados ante la buena defensa taronja, pero Pradilla, tras rebote ofensivo y Costello, tras una gran asistencia de Montero, ponían el 79-80. Lo más difícil ya estaba hecho, pero había que mantenerse arriba en los últimos dos minutos. Y no iba a ser fácil.

Okoye sumaba para el Andorra, Costello respondía y Jones no fallaba desde el tiro libre para poner el 83-84 a 15,5 segundos del final. Plaza pedía tiempo muerto. Y no le puso salir mejor. Evans subió el balón, encontró a Harding y anotó un triple frontal a falta de 5,4 segundos que puso en pie a la afición local. Un nuevo tiempo era obligado. Había que buscar un triple o la prórroga. Los taronja optaron por la primera opción, pero aunque Jones supo hacerse hueco para tirar cómodo desde el 6,75, falló el balón que pudo darles un triunfo que merecieron en la segunda parte pero que se complicaron en la primera.