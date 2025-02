Visita de altura para el Valencia Basket

El Valencia Basket se enfrenta al Morabanc Andorra en el duelo de la jornada 19 de Liga Endesa que tendrá lugar en el Principado. Una plaza complicada, a pesar de que este año el equipo andorrano no esté atravesando por su mejor momento. De hecho, estrenan nuevo entrenador en casa ante Valencia Basket con el aterrizaje de Joan Plaza, con el que buscarán un impulso para salir de la zona baja de la clasificación. Con un balance de 5-12, ocupan la posición 16ª de la tabla y con una dinámica negativa de siete derrotas consecutivas.

Por su parte, los de Pedro Martínez son segundos en el triple empate que se da en el liderato de la Liga Endesa a 14 victorias y cuatro derrotas entre Real Madrid, Valencia Basket y Unicaja de Málaga. Los madrileños reciben el Joventut esta jornada, mientras que Unicaja viaja al Príncipe Felipe para medirse al Casademont Zaragoza.

Pese a la posición en la tabla que ocupa Morabanc, el pabellón del Principado acostumbra a atragantarse a los valencianos, que en sus últimas seis visitas han caído en cuatro ocasiones, venciendo en otras dos, de forma muy justa. De hecho, esta misma temporada, el partido de la primera vuelta disputado en la Fonteta estuvo a un suspiro de caer del lado visitante. Jean Montero, que se reencuentra con el Pavelló Toni Martí tras su paso por Andorra, fue el héroe taronja en una de sus primeras exhibiciones. ‘El problema’ decantó el partido con una canasta de dos sobre la bocina para un ajustado 89-88 en la jornada 4.

Pedro Martínez

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, señalaba en la previa que «sabemos que es una pista caliente, han cambiado de entrenador y esto siempre es un plus de energía. Tenemos el referente de la primera vuelta que ganamos de milagro. Sabemos que algunos jugadores, por sus características, juegan muy bien contra nosotros, contra nuestra defensa. Tenemos que pensar que o lo hacemos muy bien o no vamos a ganar. Ante el cambio de entrenador, nos adaptamos. Al final lo que tenemos que hacer es pensar en su juego de equipo, en sus características individuales y estar preparados para las alternativas que hayan trabajado esta semana y jugar bien, sobre todo jugar bien. No es la mejor semana en cuanto a descansos y entrenamientos, pero es lo que hay. No nos quejamos e intentaremos estar a la altura de la dificultad que tiene el partido, que es bastante grande».

Valencia Basket tendrá que tener cuidado con Jerrick Harding, máximo anotador de la liga con un promedio de 20,8 puntos por partido.