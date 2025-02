New York Liberty abre las puertas a Raquel Carrera

Casi un año después de su grave lesión con rotura de ligamento cruzado, Raquel Carrera empieza a ver la luz al final del túnel, con el deseo de poder estar disponible para la Copa de la Reina que se disputará en Zaragoza del 20 al 23 de marzo. Eso sí, aunque todo su esfuerzo está puesto en este objetivo, la taronja tiene también puesta la vista en su futuro a corto y medio plazo y no solo por el hecho de que acaba contrato en 2025, sino porque se le ha vuelto a abrir las puertas de la WNBA de la mano de las actuales campeonas, a pesar de New York Liberty renunció a sus derechos el pasado 31 de diciembre.

Un mes después, la franquicia de la también taronja Leo Fiebich le ha vuelto a ofrecer un contrato training camp de un año, aprovechando el primer día de mercado de Agencia Libre en la WNBA, para asegurarse poder contar con ella en caso de que quiera probar este verano la aventura americana, después de haberla descartado los últimos años, desde que fuera elegida por Atlanta Dream en abril de 2021.

Aunque es una puerta que se le ha abierto de nuevo, no supone ninguna obligación ni para la franquicia ni para la jugadora, que además de tener que recuperarse al 100 % después de casi un año lesionada, tendría también el Eurobasket en el horizonte, lo que dificultaría aún más que decidiera probar este año en la WNBA.

Eso sí, en el caso de que así fuera, el Valencia Basket no tendría problemas en contar con ella en una hipotética final de la LF Endesa, como sí le ocurrió por ejemplo al Perfumerías Avenida en alguna de las últimas finales. Y es que al no haber jugado nunca en la WNBA y mientras no cambie el convenio actual, podría incorporarse al training más tarde durante sus tres primeros años en EE.UU., siempre y cuando tuviera compromisos deportivos con su club, en este caso el Valencia Basket.

Del mismo modo, también podría acudir al Eurobasket en caso de ser convocada por Miguel Méndez, a pesar de que la WNBA no para en verano de competición europea, como sí hace cuando se disputan Juegos Olímpicos o Mundiales, en los que compite también EE.UU. En este caso, tendría permiso para jugar con España antes de volver a EE.UU., aunque sí es cierto que, si llegara a darse este caso, el Valencia Basket sí podría perderla en el inicio de temporada, tal y como ha sucedido con alguna jugadora en las últimas campañas. Un pequeño contratiempo pero asumible y muy distinto del que supondría perderla en el tramo final, con algún título en juego.