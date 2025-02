Martínez: «Nuestra forma de jugar es innegociable»

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró ayer preocupado por la acumulación de bajas que ha mermado la plantilla taronja en los últimos días. La última y más preocupante, la de Sergio De Larrea, que estará de baja varias semanas a causa de una subluxación de hombro tras un fuerte golpe que se producía el pasado miércoles ante el Bourg-en-Bresse en el último partido de la Fase Regular de la Eurocup.

El técnico reconoció que la falta de jugadores no solo dificulta afrontar partidos con garantías sino, incluso, el día a día: «No tenemos jugadores para poder entrenar y hoy (ayer) ha sido bastante dramático. Se cansan, no pueden entrenar duro todo el entrenamiento porque no hay apenas rotaciones y a mí me condicionan», se lamentó.

El técnico compareció en rueda de prensa en la Fonteta para analizar la visita de mañana domingo 9 de febrero a la Fonteta del Barça, en el que supondrá el último partido antes de centrarse en la Copa del Rey que se disputa en Las Palmas la próxima semana. Martínez analizó el preocupante parte médico de la plantilla: «Montero sufre un proceso vírico, no ha entrenado porque está con fiebre pero además tiene también problemas en el tobillo; Amida Brimah sigue de baja por problemas también en el tobillo y sobre Pradilla (sufrió un duro golpe en la cadera) los servicios médicos me han recomendado que es mejor reservarlo para los partidos de la semana que viene».

Centrados en el domingo

Pese a la inminencia de la Copa del Rey Pedro Martínez afirmó que no está pensando en la semana que viene, sino su preocupación inmediata es el partido liguero ante el Barça: «No estamos pensando en nada de la semana que viene, hay que ver si podemos recuperar a alguno», afirmó el técnico que ve más factible contar el domingo con Montero, aunque de momento el jugador es seria baja.

Sobre el resto de lesionados, Martínez apuntó: «Ya veremos cómo están la semana que viene». Sobre la lesión de Sergio De Larrea, se mostró pesimista «es el que más preocupa porque parece que va a ser largo». Pese a los problemas físicos que arrastran no se plantea cambiar de forma de jugar en el encuentro ante el Barcelona este domingo en la Liga Endesa. «Cuesta, pero la forma en que queremos jugar es innegociable», aseguró. n