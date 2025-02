Triunfo del joven Iván Romeo y liderato de Joao Almeida

El joven corredor español Iván Romeo (Movistar) se adjudicó, con un tiempo de 4:26:17 horas, la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell, entre Algemesí y Alpuente, tras protagonizar un ataque desde el grupo de los favoritos a 17 kilómetros de meta, mientras el portugués Joao Almeida (UAE Emirates) es el nuevo líder de la general, relevando a Mathias Vacek, que sufrió una caída en los primeros kilómetros.

La organización homenajeó ayer a las víctimas afectadas por la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado mes de octubre, en un acto en los prolegómenos de la salida de la tercera etapa desde Algemesí, una de las localidades afectadas por esta catástrofe. Tanto los ciclistas como los organizadores y representantes públicos de Algemesí guardaron un respetuoso silencio mientras sonó el himno regional de la Comunitat Valenciana como homenaje a todas las víctimas.

Entre las autoridades que asistieron al homenaje en la salida estaban Luis Cervera, director general de deportes; Vicent Mompó, presidente de la Diputació de València; José Javier Sanchis, alcalde de Algemesí; y Fernando Canós, director general adjunto de Banco Sabadell; además de Nuria Codina, directora regional Valencia Sur Banco Sabadell; Ángel Casero, director de la Volta CV; y Juan Enrique Ribes, concejal de deportes.

El ciclista Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), uno de los tres valencianos en el pelotón de la ronda (los otros son su compañero de equipo Jaume Guardeño, y el ciclista del Illes Balears Gonzalo Ariño), señaló durante el control de firmas de los equipos previo a la salida que «es un bonito homenaje que tenemos que rendir» y agregó que la carrera, al empezar a pasar desde este viernes por localidades afectadas por la dana, tratará de animar y distraer a los habitantes de estas zonas.

«Yo estuve pringado un mes entero a tope, para intentar en la zona el sur de València, en Aldaia, ayudar para tratar de volver a la normalidad y esto es lo mejor que podemos hacer ahora, dar un poquito de vida a los pueblos que han pasado por lo peor. Es una mentalidad de vida lo que queremos transmitir y ahora que luce el sol trataremos de disfrutar del ciclismo», concluyó.

Caída múltiple

La etapa comenzó con nervios y una caída múltiple que involucró a corredores del Intermarché, Caja Rural, Seguros RG, Wagner-Bazin, Burgos BH y Lidl Trek. Entre los afectados estuvo el líder de la carrera, el checo Mathias Vacek, quien logró reincorporarse al pelotón, mientras que David Martín (Burgos BH) se vio obligado a abandonar la prueba. Tras el intenso inicio, el pelotón permitió la escapada de seis ciclistas, que llegaron a alcanzar una diferencia de 6 minutos y 15 segundos.

El líder Vacek, afectado por la caída, se descolgó en los primeros compases de la ascensión al Remedio. A 500 metros de la cima atacó el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), al que solo pudo responder Joao Almeida, para sumar tres segundos de bonificación y ampliar su ventaja en la general sobre el cafetero a cuatro segundos.

En el descenso, el campeón del mundo contrarreloj sub-23, Iván Romeo (Movistar), lanzó un ataque fulminante a 17 km de meta, abriendo rápidamente una brecha que se estabilizó entre 15 y 20 segundos. El vallisoletano de 21 años supo gestionar su ventaja y logró su primer triunfo profesional, mientras que en la lucha por los segundos de bonificación restantes, Buitrago terminó segundo y Almeida, tercero, consolidándose como nuevo líder con dos segundos de ventaja.

«Me siento en las nubes, muy contento porque al final es algo que venía buscando desde hace mucho tiempo y por lo que trabajamos todos los días. He hecho un invierno muy duro. He dado un salto de calidad muy grande pero de nada sirve si luego no ganas, hay que materializarlo, así que estoy contentísimo por mí y muy contento por el equipo», afirmó Iván Romeo, tras culminar un ataque que «estaba planeado». n