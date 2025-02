Doblete y nuevo liderato de Buitrago

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) se llevó la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana-Banc Sabadell, entre Oropesa del Mar y el Portell de Morella, de 181 km, con un tiempo de 4:53:30 horas, y se enfundó el jersey amarillo como nuevo líder de la general, tras arrebatárselo a Joao Almeida. El corredor cafetero se adjudicó su segunda etapa en esta edición de la ronda valenciana tras un explosivo kilómetro final en el que no le pudo seguir Almeida, y en el que cazó primero a Jonathan Milan y Jakob Soderquivst (Lidl Trek) y luego al ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar) para llevarse en solitario la victoria y coronarse como virtual vencedor de la carrera, a falta de la última etapa de este domingo entre Alfafar y València.

La jornada contó con la presencia de diversas autoridades en la salida de Oropesa del Mar, entre ellas Marta Barrachina (Presidenta de la Diputación de Castellón), Araceli de Moya (Alcaldesa de Oropesa) y Ángel Casero (Director General de la VCV).

Una caída del corredor italiano Alessio Martinelli (Bardiani-CSF) obligó a su evacuación en ambulancia, mientras que en el pelotón, Pablo Castrillo (Movistar) reclamaba protagonismo con un ataque el le llevó a ser virtual líder de la carrera a 40 km de meta, aunque 31 km después era cazado en plena batalla por la etapa y la general. En el inicio del último kilómetro, muy duro hacia arriba, los Lidl Trek, con Milan y Soderquivst, intentaron sorprender, pero desde atrás emergió como un cohete Buitrago, cuyo ritmo fue imposible de seguir. El colombiano demostró ser el corredor más fuerte de la carrera y se llevó la etapa con 6 segundos de ventaja sobre sus dos inmediatos perseguidores, además de encaramarse a lo más alto de la general.

«Mañana es una etapa complicada, son sólo 100 km pero hay viento. Confío en que tengo un buen equipo para conservar este ‘maillot’ que esperamos llevarnos a casa», indicó Buitrago tras volverse a vestir de amarillo. El cafetero confesó que el gran objetivo era enjugar los dos segundos que tenía de diferencia con el líder Joao Almeida y reconoció que no esperaba ganar su segunda etapa en la carrera. «Una segunda victoria en esta carrera no me la esperaba. Lo intentamos, queríamos jugárnosla hasta el final», indicó.

Última etapa en ‘zona dana’

Hoy domingo concluirá la 76ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana con la etapa de 105 km entre Alfafar y València, de perfil completamente llano. Con salida en otra de las localidades duramente castigadas por la DANA como Algemesí, salida del pasado viernes, la etapa llevará al pelotón desde las 14:45 horas bordeando la Albufera, y pasando por Beniparrell, Silla, Almussafes, Benifaió, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer, Favara, Sueca, Mareny de Barraquetes, El Perelló, El Perellonet, El Saler, Pinedo y Nazaret, antes de concluir en la plaza del Agua, en La Marina.

Meta en el Tinglado 2

La carrera llegará a València por la CV-500 (Perelló), avenida de las Gaviotas (Perellonet), CV-500/avenida de los Pinares, El Saler, Carrera del Riu, Pinedo, La Punta, calle de las Moreras, puente de los Astilleros, Ingeniero Manuel Soto, antes de entrar en el Puerto, pasando por la vía de servicio del Moll de Ponent hasta el interior de La Marina, a la altura del Tinglado 2. donde estará la meta, que alcanzarán entre las 16:30 y las 17:15 horas. n