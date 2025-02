Prueba de nivel antes del asalto a la Copa del Rey

Ethan Happ, Sergio De Larrea, Amida Brimah y Jaime Pradilla no podrán jugar esta tarde (18:30) contra el Barça y el dominicano Jean Montero es seria duda por un proceso vírico que lo ha tenido toda la semana lejos de la pista de entrenamiento. Un panorama complicado para el Valencia Basket aunque se mida a un rival que no sale de su crisis de resultados y que viene de perder sus últimos partidos tanto de Liga como de Euroliga. Eso sí, a favor volverá a jugar el factor Fonteta, un pabellón inexpugable en la competición hasta la fecha y que debe de empujar a los suyos a una victoria que ayude a mantenerse en la lucha por el liderato y recuperar las mejores sensaciones antes de afrontar la lucha por la Copa del Rey en Gran Canaria.

El examen, pese a todo, será de nivel ante un Barça con mejor plantilla que resultados y con el que perdió el Valencia Basket en el partido de la primera vuelta en el Palau, donde los de Joan Peñarroya se impusieron por un ajustado 102-99, con 24 puntos de Kevin Punter y 18 de Jabari Parker por parte de los locales, mientras que en los taronja destacaron con 19 Semi Ojeleye y con 16, Chris Jones.

Por si la octava posición del Barça (con un balance de 10-9) pudiera confundir a alguien, el propio Pedro Martínez ya se encargó el jueves de poner en valor el nivel del rival. "Espero al mejor Barça posible, es nuestra obligación. Siempre hay que estar preparados para un partido contra un muy buen equipo, que tiene muy buenos jugadores. Lo que tenemos que esperar no es cómo estará el rival, sino cómo estaremos nosotros. Tenemos bastantes incógnitas físicas. Y eso condiciona todo, desde las expectativas para el partido hasta el trabajo que estamos haciendo. La forma en que queremos jugar es innegociable. No la tenemos que cambiar. Pero obviamente suele salir peor si no tienes a los jugadores en forma y el número de jugadores determinados. Aunque hay que ir siempre con buena mentalidad".

Tots de Taronja

El encuentro ante el Barça será uno de los que se usarán para grabar imágenes de ambiente en la grada de cara al contenido audiovisual del futuro museo en el Roig Arena, por lo que el club hace un llamamiento a los aficionados que acudan al partido vestidos de naranja para ayudar a llenar las gradas del color identificativo de la entidad. Además, los asistentes al encuentro encontrarán en cada uno de los asientos un pañuelo taronja que usarán en los instantes previos al inicio del partido para hacer un tifo en las gradas. n