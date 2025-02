Ancelotti elogia a Guardiola, "el mejor entrenador" de la Champions: "Preparar los partidos contra él es una pesadilla"

Para Ancelotti, el Real Madrid - Manchester City es ya "un clásico", una denominación que aunque el libro de estilo obligue a escribir en minúsculas tiene que decirse en alto. "Probablemente sea el rival más duro de todos. Contra el entrenador más duro. El equipo que pase, tendrá muchas opciones de llegar muy lejos en la competición. Como sucedió en los últimos años", defendió, a pesar de que el duelo llegue a una altura de la competición que nadie esperaba.

"El estado de forma no es tan indiciativo. Yo sigo pensando que el City es uno de los mejores equipos de Europa. Tiene el mejor entrenador que hay en este momento y en esta competición", dijo Carletto de su homólogo. Sabe el italiano que "somos competitivos, a pesar de la emergencia que tenemos". Nadie desconfía del poder de ambos contendientes, incluso en un contexto complicado como en el que se encuentran ambos equipos.

"Estoy preparado para recibir todas las críticas. Cuando hay una eliminatoria, hay riesgo de que algo no salga bien. Estamos preparados", dijo con una sonrisa en la boca. Mientras que Carletto parece que vive en el alambre cada vez que empata, Guardiola es incuestionable. "Me parece un entrenador que siempre ha metido algo nuevo en sus equipos. Ha aportado mucho a sus equipos: desde la presión, la salida de atrás... Sigue siendo un innovador del fútbol, porque sigo pensando que es uno de los mejores. Es una pesadilla preparar los partidos, porque tiene siempre ideas que te hacen pensar", añadió.

Ancelotti mima a cada uno de sus hombres en el momento clave de la temporada. No quiere que se caiga ninguno. Por eso dijo que "Vinicius no ha tenido la continuidad que esperaba, por culpa de las lesiones". pero es un jugador decisivo con poco que ponga en el campo. "No le veo ansioso, incluso no estando al 100%. La segunda parte que hizo en el partido contra el Atlético marcó la diferencia. Fue una pesadilla en banda izquierda. Creo que va a alcanzar su mejor nivel mañana", aseguró el entrenador italiano.

"No pasa nada con Jesús Vallejo. Está entrenando bien, pero preferimos darle más tiempo a los jóvenes porque a él se le acaba el contrato", indicó sobre el único efectivo defensivo que no comparece en ningún partido. Por delante de él han pasado todos los canteranos del mundo. Y Carletto sigue confiando en cualquiera menos en él. "Soy una persona dura e intensa", concluyó el entrenador del Real Madrid, quien ha vuelto a activar el modo parapeto para evitar que sus jugadores sufran la presión que les corresponde. "Siempre es un dolor de cabeza enfrentarse al City. Estoy convencido de que el equipo que pasa esta eliminatoria va a llegar lejos en la competición. Estos playoffs no es culpa de la UEFA, es nuestra, pero es un poco sorprendente. Porque en años pasados era una semifinal. Pero repito, es solo culpa nuestra", finalizó.