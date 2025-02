Bernat Clarella: "Las carreras de montaña deben ser olímpicas"

Contra todo pronóstico y después de una campaña electoral ardua, con cruces de declaraciones e incluso algunas malas artes, Bernat Clarella fue escogido el pasado mes de enero como nuevo presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Este exbombero de profesión, con amplia experiencia en rescates de alta montaña, asume el cargo sin rencillas y con un firme propósito de generar consenso. Clarella visita SPORT para desgranar su ambicioso proyecto al frente de la FEDME.

Cuéntenos cómo ha vivido las últimas semanas, ¿mucho trajín?

En todo proceso electoral te puedes imaginar de que hay una parte de incertidumbre, porque hasta que no tienes los resultados finales, lógicamente, pues siempre hay la duda. Y aunque tengas inputs o tengas sensaciones, o tengas tus baremos de medir, ese termómetro electoral, siempre hay nerviosismo. Por las declaraciones desde la otra parte, por los contactos que quieres conseguir para poder llegar a optar al cargo... Siempre hay cierta incertidumbre que, dicho sea, es emocionante.

Ha sido un proceso largo, intenso y con juego sucio...

Han sido unas semanas largas, cansadas, con reuniones largas, con contactos, con viajes... Pero para mí también ha sido una experiencia. He conocido mucha gente que igual no conocía tanto, lo cual profundizar en las personas que luego formaban parte de tu equipo es muy interesante y la verdad es que no estoy nada arrepentido de haber marcado en esto exactamente. En cuanto al juego sucio, es la única cosa que no me ha gustado. Soy una persona que intento ser muy claro en en mis en mis acciones. Para mí hay un aspecto muy importante de la relación humana que es el respeto. Hay una barrera que es infranqueable. Sé que hay declaraciones de gente que incluso que está a mi favor que tampoco me han gustado. Por la otra parte ha habido manifestaciones en periódicos y medios públicos que no se ajustaban a la realidad, incluso eran ofensivos para mucha gente.

Mal me lo pinta...

Sinceramente, pienso que no hace falta llegar a este extremo cuando estamos optando por una federación donde es el montañismo, donde tiene unos fundamentos muy sólidos, donde hay unas bases y una manera de actuar tradicional de más de 100 años y donde siempre nos hemos caracterizado por ser unos deportes donde la ética prevalecía y el compañerismo. Por lo tanto, en este aspecto no, no me ha gustado.

Estrenó el cargo el pasado fin de semana en la Copa del Mundo de Boí Taüll, donde también estaba el conseller Berni Álvarez. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto?

Primeramente decir que Boí Taüll fue un evento excepcional donde Ferrocarrils de la Generalitat hizo una gran inversión en todos los aspectos y creó un evento a nivel mundial que hoy en día es referencia. El Valle de Boí forma parte de un calendario de la Copa del Mundo, imprescindible por el buen hacer y la buena y la buena predisposición de todos los implicados. Tuvimos la suerte de estar con el conseller de la Generalitat, Berni Álvarez, y te puedo decir que me sorprendió porque es una persona muy próxima. Es una persona muy implicada en los éxitos del deporte. Él viene del deporte, por lo tanto esto es mucho más fácil. Está en predisposición de hacer cosas comunes tanto a nivel nacional como lógicamente a nivel catalán. Tendimos puentes de colaboración. Tenemos reuniones pendientes para poder tirar hacia adelante nuevas líneas de trabajo. Pero realmente me gustó mucho esta predisposición del Conseller para hacer cosas conjuntamente.

Berni Álvarez es una persona muy próxima. Me gusta mucho su predisposición para hacer cosas conjuntamente con la FEDME Bernat Clarella

¿Qué supone para usted presidir la FEDME? Porque, corríjame si me equivoco, es la quinta Federación con más licencias de España y la única con un deporte olímpico en invierno y en verano.

Sí, es la quinta Federación a nivel nacional. En mujeres somos la segunda en cuanto a licencias. Te tengo que corregir un poquitín porque tenemos tres o tendremos tres deportes olímpicos: esquí de montaña en invierno, escalada en verano y luego la escalada paralímpica en los Juegos de Los Ángeles. Cubrimos todos los aspectos, desde una forma de hacer deporte, desde la integración de gente con discapacidades que para nosotros es muy importante a las modalidades que ya conocemos.

Bernat Clarella. / Dani Barbeito

Y ahora, manos a la obra

Para nosotros hay dos líneas de trabajo. Una línea es la competición que con las ayudas que el Consejo Superior de Deportes nos está dando para poder desarrollar estos deportes olímpicos. Tenemos otra línea importante que es el deporte no olímpico, el deporte puramente lúdico. No queremos pensar que la mayoría de gente que practica nuestro deporte está federada, que tiene una licencia deportiva. Vamos a crear calendarios y eventos para que ellos también puedan sentirse que esta federación hace cosas para ellos, porque para nosotros es muy importante desarrollar el sentido de pertenencia. En la montaña somos amigos. Cuando escalamos nos une una cuerda. Cuando vamos al monte, vamos con en grupo. Estas relaciones las encontramos en los clubs de montaña, las encontramos en las federaciones autonómicas y lógicamente en la Federación Española. Queremos potenciarlo. Es nuestro reto.

Me decía ahora que es la segunda federación con más licencias femeninas y usted lo ha querido aplicar en su junta directiva, con paridad entre hombres y mujeres.

Sí, efectivamente. Esto nos obliga el la Ley del Deporte, pero también te digo que lo hacemos por vocación. Pienso que la integración de la mujer en el ámbito directivo es fundamental porque la visión deportiva que puede ofrecerte una mujer es muy interesante y en esto no hay ninguna ley que te lo obligue. Es pura voluntad. Necesitamos todas las opiniones no tan solo en el ámbito directivo, sino en el ámbito técnico.

La integración de la mujer en el ámbito directivo es fundamental porque la visión deportiva que puede ofrecerte una mujer es muy interesante Bernat Clarella

Figuras como Kilian Jornet han ayudado al auge de los deportes de montaña, pero a su vez la montaña implica riesgos que usted como bombero debe haber experimentado.

Tradicionalmente antes íbamos a un club donde aprendíamos, nos enseñaban cuándo se podía y cuándo no salir a la montaña. Pero ni ser socio de un club ni tener una tarjeta federativa son el pasaporte para estar a salvo. Siempre puede ocurrir, pero lo que es cierto es que la formación y la trayectoria de conocimiento que tú tienes en estos lugares, pues te enriquecen y te hacen ir mucho más seguro. El desarrollo de los deportes de montaña, el ir a la montaña a vivirla, a disfrutarla, te da más salud y te puede aportar muchas más cosas, es una realidad y estamos de acuerdo. Pero a partir de aquí hemos de tener en cuenta cómo vamos, qué precauciones tomamos, qué información tenemos. Y esto forma parte del sentido común también de cada uno. Nuestra misión será explicar a la gente, con todos los medios que tengamos, cómo ir a la montaña.

En el norte de Europa existe un debate sobre los rescates a particulares con dineros públicos...

Los ciudadanos pagamos impuestos y de estos impuestos se ofrecen multitud de servicios. Nosotros reclamamos también los mismos servicios para la gente que pueda llegar a tener incidencias en la montaña. Otra cosa es que cuando vas por la carretera a cierta velocidad, pues te pongan una multa, pues si alguien incurre en algún tipo de norma contraria a lo que es la lógica, pues se le pueda llegar a sancionar o hacer pagar un servicio. Como norma general, el mismo derecho tiene una persona que se cae en cualquier calle de una ciudad de España o que tiene un accidente y se le socorre, o que se le quema una vivienda a una persona por una cuestión fortuita que alguien que tiene un accidente en la montaña. Por lo tanto, yo pienso que esta prestación social tiene que existir y que sea gratuita, sin duda.

Y qué me dice de una figura como Alberto Ginés, oro olímpico en escalada en Tokio 2020, primera vez que la disciplina acudía a unos Juegos.

Alberto Ginés fue el primer escalador del mundo que consiguió medalla de oro en escalada en unos Juegos. Esto es un hito. Cuando tenemos gente referente, este deporte marca tendencia y lo lógico es que con la victoria de Alberto Ginés y de su entrenador y su equipo, pues esto cree una tendencia. Lo cierto es que este éxito no es un fruto de hoy para mañana. Alberto Ginés es el resultado de un equipo técnico, de un esfuerzo que hubo en la Federación Española desde hacía muchos años. En Tokio se juntaron todos los elementos. El método de puntuación le favorecía en la suma de las tres modalidades y así se consiguió la medalla. Estamos muy orgullosos y ahora nuestro objetivo es que haya más Alberto Ginés y mujeres que puedan llegar a hacer esto.

Nuestro objetivo es fomentar la aparición de más Alberto Ginés y trabajar para que lleguen los éxitos Bernat Clarella

¿Qué deportes cree ahora que necesitan un impulso?

Sin duda, el esquí de montaña. Tenemos los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo el año próximo. Tenemos un grupo muy potente de competidores que que van por muy buen camino y tenemos un año para acabar de perfilarlo. Y luego hay otro deporte que no es olímpico, pero para nosotros es muy importante, que son las carreras por montaña. En el año 97, cuando fui presidente de la Federación Catalana, empezamos a apostar ya por ellas. Hemos construido todo lo que envuelve a las carreras árbitros, árbitros ambientales, carreras, organizaciones, competiciones, reglamentos y hoy en día tenemos unos éxitos impresionantes en nuestra selección española. Lucharemos porque sea olímpico y lo trataremos como si lo fuera.

¿Qué distancia tenemos que recorrer para equipararnos a potencias como Italia?

Nos faltan nieve, nos falta la tradición alpina que ellos tienen, que nosotros también tenemos mucho, pero el volumen de gente que que va a las montañas a esquiar es menor. Lógicamente España es un país de nieve también, pero menos. Hay mucha afición, pero no tenemos el volumen. Las posibilidades de aumentar las pruebas y de encontrar gente que pueda ganar medallas es menor.

Estrena ahora cargo, pero cuando acabe mandato de aquí a cuatro años y eche la vista atrás, ¿de qué quiere sentirse orgulloso?

Que hemos cumplido. No tan solo un programa, que hemos cumplido nuestros sueños y sobre todo, que hemos cumplido los sueños de muchísima gente.