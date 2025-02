Milan gana al esprinty Buitrago se corona

El velocista italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) se impuso al esprint en la quinta y última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana - Banc Sabadell, de 104 km entre Alfafar y València con un tiempo de 2:09:52. El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) se proclamó vencedor de la clasificación general, y logró así su primer triunfo profesional en una carrera por etapas. El podio lo completaron el portugués João Almeida (UAE Emirates) y el español Pello Bilbao (Bahrain).

La etapa, completamente llana y con la posible amenaza del viento como único desafío, comenzó tras un emotivo acto en Alfafar en memoria de las víctimas y afectados por la DANA del 29 de octubre, igual que se había hecho horas antes con la salida de la Volta CV Féminas- Gran Premio Tuawa. Y en Algemesí el pasado viernes. Con una nutrida presencia de autoridades locales y representantes de los cuerpos de seguridad y emergencias. En el acto participaron el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez Jurado, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y el director general de la VCV, Ángel Casero, entre otros.

Entre los ausentes en esta jornada estuvo el checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), líder tras las dos primeras jornadas. Vacek no tomó la salida debido a molestias en el hombro tras una caída en la tercera etapa. La primera escapada no tardó en llegar: apenas tres minutos después del inicio, un grupo de seis corredores se lanzó al ataque, formado por Sinuhe Fernández (Burgos BH), el valenciano Joan Bou (Caja Rural), Jokin Murguialday (Euskaltel), Edgar David Cadena (Petrolike), Quentin Bezza (Wagner-Bazin) y Nathan Smith (Novo Nordisk). El sexteto mantuvo una ventaja estable en torno al minuto y medio, aunque durante algunos kilómetros perdió al francés Bezza por un pinchazo. A 39 kilómetros de meta, el mexicano Cadena también sufrió un percance similar y fue absorbido por el pelotón, que reducía poco a poco la diferencia con los fugados.

El paso por los estrechos caminos de la marjal de la Albufera hizo que el UAE Emirates tensara el ritmo, fracturando el pelotón en varios grupos. Sin embargo, el líder Buitrago estuvo atento, se posicionó en la parte delantera y evitó verse cortado, protegiendo su ventaja de 18 segundos en la general.

A 6 kilómetros de meta, la escapada fue neutralizada y los equipos de los mejores esprinters tomaron el control para evitar cualquier ataque de última hora. El Lidl-Trek lanzó a su hombre más rápido, Jonathan Milan, que no falló y consiguió su primera victoria de la temporada. «Sabía que sería una etapa rápida y dura, con mucho nerviosismo y riesgo de abanicos. El equipo me ha protegido en todo momento y me ha lanzado perfectamente. Para un sprinter, es importante empezar la temporada ganando. Ayer ya me sentí muy bien y durante toda la semana el trabajo del equipo ha sido excelente», destacó el vencedor de la etapa.

Por su parte, Santiago Buitrago confirmó su triunfo en la general, mejorando la segunda plaza que logró el año pasado en la ronda valenciana, con dos victorias de etapa, el jueves en Benifato tras salida de La Nucía, y el sábado en el Portell de Morella en la etapa reina que salió de Oropesa del Mar. «Me siento muy bien, el año pasado acabé aquí segundo y este año pude ganar y eso significa bastante. Gracias a Dios pude conseguir dos triunfos de etapa en una carrera por etapas y es algo muy bonito y más en la forma en las que las conseguí. Todo es gracias también al trabajo del equipo y al trabajo de todos estos meses. Muy contento por empezar la temporada de esta manera», recalcó Buitrago.

Con esta quinta etapa, se cierra una edición emocionante de la Volta a la Comunitat Valenciana 2025, en la que Santiago Buitrago demostró su fortaleza para llevarse la general y la regularidad, mientras que Bahrain Victorious se llevó adem´sa la clasificación por equipos. Jonathan Milan, por su parte, firmó una gran victoria al sprint, confirmando su gran inicio de curso. Joan Bou, protagonista de la fuga del día, se proclamó el mejor valenciano por delante de su compañero Jaume Guardeño. n