«Yo me he comido a besos a un montón de futbolistas»

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales se mostró «totalmente seguro», en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso, durante la entrega de medallas del Mundial, de que fue consentido. «Fue simultáneo, la pregunta [en la que dice haberle pedido permiso], la respuesta [de la jugadora] y posteriormente vino el beso», aseguró el principal acusado, que sostuvo que lo hizo porque le «inspiró ternura por haber fallado un penalti» durante el encuentro. Más adelante admitió que se «equivocó», porque se portó como «un deportista más» y no como «un representante institucional», pero justificó no haberlo dicho en sus primeras manifestaciones públicas, en las que insultó a quienes en su opinión exageraban lo ocurrido, en que «estaba acelerado», porque debía velar por cómo se comunicaba a Ona Carmona el fallecimiento de su padre.

El principal acusado no solo contradijo a Hermoso, al asegurar que ella le dio su consentimiento para besarla, sino en el salto, que, según su declaración, no lo dio él, sino que fue ella quien le agarró y le levantó. «Cuando terminamos de darnos el abrazo y después de que me diera permiso o mientras... Fue simultáneo, la pregunta, la respuesta y posteriormente vino el beso. Fue algo espontáneo, como ella declaró después del partido», afirmó Rubiales. Rubiales dijo estar «totalmente seguro» de que Hermoso le había dado su consentimiento para ser besada y así lo expresó tantas veces le preguntaron. «Si usted ve algunas celebraciones, desde luego no se puede comparar haber ganado un Mundial con una UEFA Nations League, pero yo me comía a besos a un montón de futbolistas», respondió a la fiscal. «En esa tarima tenía que haber mantenido un plano más institucional, pero la señora Hermoso sabe que le pedí permiso», volvió a repetir Rubiales, que se mantuvo firme en que «no quería dimitir». Según Rubiales, tampoco dijo a los otros dos acusados que convencieran a la jugadora en Ibiza. «Ni yo mandé a Jorge Vilda, ni hablé ni directa ni indirectamente a Rivera que hiciera tal o cual cosa, ni a Albert Luque, afirmó. La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, solicita para Rubiales dos años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de coacciones, y año y medio para el exseleccionador nacional Jorge Vilda, el exdirector de marketing Rubén Rivera y el exdirector deportivo de la masculina Albert Luque por el último delito. Los tres prestarán declaración este miércoles. n