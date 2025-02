Pedro Martínez: "Debemos redoblar los esfuerzos"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, analizó cómo llega el equipo a la Copa del Rey. El entrenador habló sobre las lesiones y la dinámica del equipo en los últimos partidos: «Llegamos con algunas bajas, pero creo que el grupo está concentrado e ilusionado. Veo al equipo bien, motivado y con ganas de competir. Sabemos que la competición es exigente, todo el mundo da el máximo, y eso es lo bonito de este torneo: nadie se guarda nada. Gran Canaria, como anfitrión, jugará un gran partido, pero nosotros también daremos lo máximo. Tenemos mucha confianza e ilusión para sacar el partido adelante», explicó.

«Evidentemente, contarán con el apoyo de su afición. Estamos acostumbrados a eso, pero no es lo más importante», agregó. «Nos preocupa más su calidad como equipo. Tienen buenos jugadores y una plantilla larga. Ya hemos jugado contra ellos y sabemos de lo que son capaces. Que sean anfitriones puede ser una ventaja para ellos, pero a nosotros no nos debe afectar».

Hay que recordar el 97-94 con el que los valencianos cayeron a domicilio el 27 de diciembre ante el Gran Canaria, y los resultados menos favorables con el nuevo año ante rivales que parecen llegar con la lección aprendida. Al respecto, señaló: «Es cierto que no estamos en nuestro mejor momento, como se ha visto en las últimas semanas. Seguramente, los rivales se están adaptando a nuestra propuesta. Lo hemos hablado y tenemos que redoblar esfuerzos. La clave es hacer bien lo que ya hacíamos bien y hacerlo aún mejor, sin cambiar nuestra preparación. Los rivales nos plantean más dificultades, pero no queremos modificar nuestro planteamiento, sino mejorarlo sin hacer nada extraordinario».

También se refirió el técnico a la situación de la enfermería taronja. En cuanto a la situación de Jovic, explicó: «Ha entrenado este miércoles con normalidad, aunque el martes no lo hizo. Contamos con él». Y sobre Jean Montero y Amida Brimah, aclaró: «Brimah entrenó el martes con cierta normalidad y este miércoles ya lo ha hecho al 100%. Montero, en cambio, no ha entrenado. No es una lesión, sino una recuperación de una enfermedad que dura unas 48 horas. Esperamos que vaya mejorando».

Pedro Martínez no pasó por alto su experiencia como segundo entrenador con más participaciones en Copa del Rey tras Aíto García Reneses, y se mostró esperanzado en esta ocasión: «He jugado 14 Copas del Rey, con resultados irregulares: en 12 ocasiones caí en la primera ronda. Pero me siento más cerca de ganarla ahora que hace 30 años. Es una competición bonita y difícil de conquistar. Si miras la historia, normalmente la ganan Barça o Real Madrid, pero a veces hay sorpresas».