Rafa Mir, a un paso de marcharse a México

El delantero del Valencia CF Rafa Mir, acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal y violencia, podría tener sus horas contadas en el equipo valencianista. Según ha podido saber este periódico, el Juzgado de Instrucción número ocho de Llíria, que instruye la causa contra el futbolista y contra su amigo Pablo Jara por las agresiones sexuales a dos chicas de 21 y 25 años, le va a devolver el pasaporte y autorizará que pueda comparecer periódicamente a firmar en el consulado de México siempre y cuando aporte el contrato firmado con el Tijuana.

Cabe recordar que entre las medidas cautelares acordadas por la jueza tras la detención y puesta a disposición judicial del futbolista por la doble agresión sexual cometida la mañana del pasado 1 de septiembre en el chalet de Mir, en una conocida urbanización de Bétera, está tanto la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, como la obligación de comparecer semanalmente a firmar en el juzgado más próximo a su domicilio, como adelantó en su día Levante-EMV.

El letrado de la defensa de Rafa Mir solicitó hace un par de semanas a dicho juzgado de Llíria la devolución del pasaporte de su representado y que se le permita realizar las comparecencias apud acta en México, país en el que pretende seguir desarrollando su trabajo como futbolista profesional. Pese a que dicha medida está precisamente pensada para garantizar la presencia del investigado en cuestión ante la justicia española, la jueza no se opone a que el delantero, cedido por el Sevilla FC, pueda comparecer una vez por semana, como lo está haciendo ahora, a través del consulado español en México. Eso sí, siempre y cuando acredite que tiene un contrato firmado con el club mexicano.

Con Rafa Mir, como de costumbre en clave Valencia, todo son incógnitas. Entre el tiempo apartado, las 'molestias físicas' y otras tantas historias, el futbolista no ha jugado prácticamente y lo cierto es que la gran duda es saber si su marcha será a final de temporada una vez rescinda con el Sevilla FC o se liberará del Valencia ahora para solucionar sus problemas con el cuadro hispalense e iniciar su proyecto mexicano cuanto antes. Ya durante el mercado de fichajes de enero, el Valencia CF, por mucho que se vendiera a los cuatro vientos que se confiaba muchísimo en Rafa Mir, planteó la posibilidad de una salida del futbolista, pero no llegó a ningún puerto. En el último día de mercado de hecho hubo un supuesto acercamiento de la Fiorentina que Corona dejó claro que no le "convencía". " El interés de la Fiorentina por Rafa Mir, realmente, no entendimos que fuera muy contundente. No me pareció algo que pudiera llegar a acabar en propuesta, que además no tendría que ser a nosotros, tenía que ser con Sevilla. No vi que esas conversaciones acabaran en propuesta. Además eran las 23:10, algo que no tenía mucho... no sé, mi sensación", señaló el director deportivo Miguel Ángel Corona hace tan solo una semana.

En ese sentido, Rafa Mir, que ha solicitado el pasaporte para poder viajar con trabajo a México, puede tener su futuro en el Club Tijuana, mientras que la gran duda es saber cuándo sucederá. Eso está en la pelota del Valencia CF, del Sevilla FC y del propio futbolista, quien hace tan solo unos días aseguraba que estaba "preparado para ayudar a los compañeros". El Valencia CF todavía tiene 15 jornadas por delante pero lo cierto es que con Corberán no tiene sitio. Primero porque Sadiq ocupa su lugar como segundo de a bordo con Hugo Duro como primer espada. Y en tercer lugar porque entre sus problemas personales y los físicos, la realidad es que nunca ha terminado de ser un activo útil en una temporada como esta con el descenso en juego.

En estos momentos, Carlos Corberán necesita jugadores implicados, con ganas de ayudar y con el objetivo de sumar en una situación crítica. De hecho, el caso 'Rafa Mir' supuso un problema importante en un vestuario en el que hubo división de opiniones en su momento y que todavía tiene heridas abiertas por la actitud del delantero y lo sucedido en esas semanas. Ahora, la liga mexicana podría ser su próximo destino, aunque para eso le deben conceder el pasaporte.