Marcelino: «Espero Derbi un año sí y el otro también»

Marcelino García Toral reconoció ayer el peso emocional que tiene el Villarreal-Valencia para él. «Tiene componente emocional de por sí. En mi caso, he entrenado aquí, luego allí y ahora aquí, viviendo momentos inolvidables. Allí pase momentos extraordinarios y pude conseguir mi primer título, pero estoy en el presente y quiero que gane el Villarreal», manifestó el técnico del Submarino.

El técnico asturiano conoce de primera mano la gran historia que hay detrás del Valencia CF y pese a que ya no forme parte del club espera que el equipo que actualmente dirige Carlos Corberán se mantenga en Primera División y que el enfrentamiento autonómico se siga dando durante las máximas temporadas posibles. «Espero que este derbi se dispute un año sí y otro también: sería muy bueno para las aficiones y, por la historia de ambos clubs, que ambos peleasen por un puesto en la zona alta, aunque en el caso del Valencia ahora no se da», expresó Marcelino. Pese a la poca estabilidad del equipo durante la temporada, el asturiano no se fía del conjunto valencianista. «Nos va a incomodar permanentemente: tenemos que atacar bien y defender bien». A lo que ha añadido que «ganar en Primera otorga la máxima dificultad, más en un derbi y contra un rival que viene en su mejor dinámica de la temporada: va a ser difícil». Además, ha reconocido que el estilo de juego puede variar cara al partido frente al Valencia: «hay muchas posibilidades de que nuestro partido de mañana sea diferente al 4-0 al Mallorca o el 5-1 al Valladolid».

Bajas ‘groguetas’

El conjunto groguet llega al encuentro con diferentes bajas. «Gerard Moreno y Kiko Femenía serán baja; Alfonso Pedraza lleva una progresión muy buena de puesta a punto, lo que nos hace pensar que estará pronto con nosotros, pero no en esta ocasión. El resto están disponibles», reconocía el ex técnico valencianista. n