La derrota ante el Gran Canaria y la consecuente eliminación de la Copa del Rey han dejado al Valencia BC fuera de la lucha de un título para el que no pocos les daban como uno de los claros favoritos, incluidos los entrenadores y directores deportivos encuestados días antes por la ACB.

Un tropiezo que se suma al reciente ante el FC Barcelona en la Liga Endesa y que confirma que el equipo pasa por su peor momento de la temporada, ya que hasta hace una semana, incluso en las derrotas, los de Pedro Martínez siempre habían competido y tenido opciones hasta el final.

Los taronja, que llegaron con jugadores tocados y otros con menor ritmo de competición por lesiones recientes, estuvieron lejos de ser el equipo que había maravillado hasta hace pocas fechas, que encadenaba récords y que ilusionaba a la afición con su juego frenético y vistoso, siempre por encima o cerca de los 100 puntos por encuentro. Pedro Martínez ya admitió tras el partido que «hay que analizar el partido, ahora no me veo capaz de dar respuesta a lo que ha pasado con seguridad, hay que ver en qué hemos fallado, que ha sido en muchas cosas, necesitamos tiempo para analizarlo bien. Pero cuando te pasan estas cosas, te sirve un poco para analizar dónde estás, para ver cosas claras que a lo mejor de otra manera quedan un poquito enmascaradas».

Y en esa línea, los propios jugadores saben que han de hacer autocrítica, tal y como reconoce López-Arostegui. «Tenemos que hacer autocrítica. No estuvimos bien en la defensa del ‘pick and roll’, nos faltó dureza y sus hombres grandes estuvieron cómodos. Si recibes 50 puntos en la pintura es muy difícil sacar el partido adelante», A’ ello añadió que «ha habido situaciones en las que intentamos correr, pero no cuidamos bien el balón, permitiendo canastas fáciles».

El capitán taronja, Josep Puerto, también admitió la superioridad de los anfitriones y destacó que «cualquiera que haya visto el partido habrá podido ver que ellos jugaron mucho mejor, tanto en ataque como en defensa. «En caliente, no puedo analizar qué fue lo que faltó pero no hicimos el juego al que acostumbramos contra equipos de este nivel, es más complicado porque se ajustan y tienen jugadores muy físicos también».

Por último, el ala-pívot Jaime Pradilla resaltó en declaraciones a Efe la dureza de un partido que el Granca «tenía muy bien trabajado. Sabíamos que iba a ser difícil por el hecho de que llevamos mucho tiempo sin ganar aquí. Han hecho un buen partido y a pensar en lo que queda de temporada». De hecho, los taronja habían perdido contra su rival del viernes en sus últimas nueve visitas en la Liga Endesa.

De vuelta y a las selecciones

La expedición taronja llegó ayer a las 16:15 a València, pero la rutina de trabajo habitual se verá alterada por la marcha de muchos de los jugadores con sus respectivas selecciones, con la tercera Ventana de Clasificación para el Eurobasket 2025, con España ya clasificada.